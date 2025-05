Oker gegen MTV II, Adersheim empfängt Üfingen, KSV gegen Lebenstedt

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

VfL/TSKV Oker (5. | 42 Punkte) – MTV Wolfenbüttel II (8. | 32 Punkte)

Oker unterlag am vergangenen Spieltag dem Spitzenreiter Germania, steht aber weiterhin auf Kurs obere Tabellenhälfte. MTV II hingegen verlor überraschend gegen Fortuna und sucht nach Konstanz. Beide Teams sind punktetechnisch nicht all zu weit entfernt, was auf ein enges Duell hindeutet. Die Landesliga-Reserve hat aus den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte geholt.