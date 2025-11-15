– Foto: FCSP

Oke Göttlich als Präsident des FC St. Pauli bestätigt Mitgliederversammlung votiert mit großer Mehrheit für Kontinuität im Verein – Göttlich geht in seine letzte Amtszeit

Der FC St. Pauli setzt auf Stabilität an der Vereinsspitze: Auf der Mitgliederversammlung am Samstag (15. November) wurde Präsident Oke Göttlich mit über 93 Prozent der Stimmen erneut im Amt bestätigt. Damit geht der 49-Jährige, der den Verein seit 2014 führt, satzungsgemäß in seine letzte Amtszeit.

Gemeinsam mit Göttlich wurden auch die bisherigen Vizepräsident*innen Luise Gottberg, Hanna Obersteller und Jochen Winand wiedergewählt. Das Präsidium bleibt damit in unveränderter Besetzung – ein klares Votum der Mitglieder für Kontinuität und Vertrauen in der Vereinsführung. In seiner Ansprache betonte Göttlich, die Wiederwahl als Auftrag zu verstehen, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen – im engen Schulterschluss mit Mitgliedern, Abteilungen und Ehrenamt. Bereits im Präsidiumsbericht hatte er zentrale Zukunftsthemen umrissen, darunter den geplanten Ausbau des Millerntor-Stadions und des Trainingsgeländes.

Auch die Vizepräsident*innen kündigten an, die begonnene Arbeit fortzuführen und den Kurs des Dialogs mit Gremien, Geschäftsleitung und Fanbasis beizubehalten. Verabschiedet wurde Esin Rager, die seit 2021 Teil des Präsidiums war und sich insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit verdient gemacht hat. Präsident Göttlich und der Aufsichtsrat dankten ihr für ihr Engagement und ihre Impulse in einer Phase des Umbruchs.