Okan Tastan tippt den 16. Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Spaki Stürmer Okan Tastan mit einer Prognose

Füchse Berlin - SFC Stern 1900 Zwei sehr gute Mannschaften. Es wird ein enges Spiel. Am Ende ein Unentschieden ⚽ mein Tipp: 1:1

VfB Fortuna Biesdorf - SC Staaken Biesdorf unangenehm zuhause ⚽ mein Tipp: 2:1

VSG Altglienicke II - SV BW Hohen Neuendorf VSG macht das ⚽ mein Tipp: 3:1

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berlin Türkspor

Zwei gute Mannschaften mit viel Qualität, am Ende macht es Türkspor

⚽ mein Tipp: 1:2

SV Empor Berlin - FSV Spandauer Kickers

Ohne Tipp

⚽ mein Tipp: 1:1 (Redaktion)

SC Charlottenburg - 1. FC Wilmersdorf

Enges Spiel, am Ende macht es Wilmersdorf

⚽ mein Tipp: 1:2

Frohnauer SC 1946 - SSC Südwest 1947

Frohnau unangenehm zuhause

⚽ mein Tipp: 3:1

Berliner SC - TSV Rudow Berlin

Rudow macht es

⚽ mein Tipp: 1:2

TSV Mariendorf 1897 - Polar Pinguin Berlin

Mariendorf macht es

⚽ mein Tipp: 3:2

