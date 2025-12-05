 2025-12-03T05:51:34.672Z

Expertentipp

Okan Tastan tippt den 16. Spieltag der Berlin-Liga

Der Stürmer der Spandauer Kickers gibt eine Prognose für die nächsten Spiele ab

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Spaki Stürmer Okan Tastan mit einer Prognose

Füchse Berlin - SFC Stern 1900
Zwei sehr gute Mannschaften. Es wird ein enges Spiel. Am Ende ein Unentschieden
⚽ mein Tipp: 1:1

VSG Altglienicke II - SV BW Hohen Neuendorf
VSG macht das
⚽ mein Tipp: 3:1

VfB Fortuna Biesdorf - SC Staaken
Biesdorf unangenehm zuhause
⚽ mein Tipp: 2:1

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berlin Türkspor
Zwei gute Mannschaften mit viel Qualität, am Ende macht es Türkspor
⚽ mein Tipp: 1:2

SV Empor Berlin - FSV Spandauer Kickers
Ohne Tipp
⚽ mein Tipp: 1:1 (Redaktion)

SC Charlottenburg - 1. FC Wilmersdorf
Enges Spiel, am Ende macht es Wilmersdorf
⚽ mein Tipp: 1:2

Frohnauer SC 1946 - SSC Südwest 1947
Frohnau unangenehm zuhause
⚽ mein Tipp: 3:1

Berliner SC - TSV Rudow Berlin
Rudow macht es
⚽ mein Tipp: 1:2

TSV Mariendorf 1897 - Polar Pinguin Berlin
Mariendorf macht es
⚽ mein Tipp: 3:2

