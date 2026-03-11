Okan-Tamer Özbay verlässt Frechen 20 zum Saisonende

Nach über fünf Jahren als Cheftrainer und insgesamt acht Jahren im Verein wird Okan Tamer am Ende der Saison seine Tätigkeit bei der SpVg Frechen 20 beenden. Acht Jahre, die unseren Verein geprägt haben. Acht Jahre voller Leidenschaft, Einsatz und gemeinsamer Entwicklung. Unter Okan Tamer hat sich unsere Mannschaft in der Mittelrheinliga sportlich hervorragend präsentiert – mit konstant starken Leistungen und unter anderem drei vierten Tabellenplätzen.
Doch noch wichtiger als Tabellenplätze war das, was auf und neben dem Platz entstanden ist: ein starkes Team, Zusammenhalt und eine klare sportliche Handschrift. Die Entscheidung, den Weg nach dieser Saison zu beenden, ist das Ergebnis intensiver Überlegungen nach acht prägenden Jahren im Verein.
„Lieber Okan, wir danken dir von Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Leidenschaft und deine Verbundenheit mit unserem Verein. Du hast die SpVg Frechen 20 sportlich und menschlich mitgeprägt – dafür sind wir dir sehr dankbar“, so der Vorsitzende Şahin Yıldırım.
Über die Nachfolge auf der Trainerposition werden wir in den kommenden Wochen informieren.