Okan-Tamer Özbay verlässt Frechen 20 zum Saisonende

Blickt auf eine erfolgreiche Zeit bei Frechen 20 zurück: Cheftrainer Okan-Tamer Özbay. – Foto: Nick Förster

Nach über fünf Jahren als Cheftrainer und insgesamt acht Jahren im Verein wird Okan Tamer am Ende der Saison seine Tätigkeit bei der SpVg Frechen 20 beenden. Acht Jahre, die unseren Verein geprägt haben. Acht Jahre voller Leidenschaft, Einsatz und gemeinsamer Entwicklung. Unter Okan Tamer hat sich unsere Mannschaft in der Mittelrheinliga sportlich hervorragend präsentiert – mit konstant starken Leistungen und unter anderem drei vierten Tabellenplätzen.

Doch noch wichtiger als Tabellenplätze war das, was auf und neben dem Platz entstanden ist: ein starkes Team, Zusammenhalt und eine klare sportliche Handschrift. Die Entscheidung, den Weg nach dieser Saison zu beenden, ist das Ergebnis intensiver Überlegungen nach acht prägenden Jahren im Verein.