Okan Özbay wird die A-Lizenz verwehrt: "Die Lust wird einem geraubt"

Okan Özbay gilt seit Jahren als einer der engagiertesten jungen Trainer am Mittelrhein. Mit 32 Jahren hat er bereits eine Laufbahn hinter sich, die in dieser Konsequenz selten im Amateurfußball zu finden ist. Doch obwohl er ununterbrochen an seiner Entwicklung gearbeitet hat, bleibt ihm der nächste Schritt verwehrt: Wieder wurde seine Bewerbung für den Lehrgang zur UEFA A-Lizenz abgelehnt – wegen fehlender Punkte im DFB-Bewertungssystem.

Begonnen hat Özbay, der gebürtig aus Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz stammt, 2018 als Athletiktrainer bei der SpVg Frechen 20. Es folgte der direkte Weg in die Chefrolle: zunächst bei der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga, dann ab der Saison 2021/22 bei der ersten Mannschaft. Unter seiner Verantwortung etablierte sich Frechen nicht nur in der Mittelrheinliga, sondern erreichte in drei von vier Spielzeiten den vierten Tabellenplatz – ein bemerkenswert stabiles Niveau im oberen Amateurbereich.

Parallel sammelte er zusätzliche Erfahrung in der viel beachteten „Baller League“, wo er das Team „Golden XI“ coachte. Dort spielten Bundesligaprofis wie Fabian Klos, Felipe Santana oder Weltmeister Christoph Kramer – ein Umfeld, das in puncto Anspruch über Amateurmaß hinausgeht. Özbay besitzt die UEFA-B-Lizenz und hat ein abgeschlossenes Sportwissenschaftsstudium.

Für die Zulassung zur UEFA A-Lizenz wertet der DFB drei Bereiche aus: Trainererfahrung, Spielererfahrung und relevante Bildung. Die Punkte berechnen sich aus der Spielklasse sowie der Anzahl der absolvierten Saisons. Zusätzlich fließen sportwissenschaftliche Abschlüsse und Berufsausbildungen ein.

In der Praxis bedeutet das: Ein Trainer, der mehrere Jahre in einem NLZ arbeitet oder im Profifußball eingesetzt ist, sammelt deutlich mehr Punkte als ein Amateurtrainer, der große Entwicklungssprünge mit seinem Team erreicht – selbst wenn dessen realer Aufwand, Verantwortung und Kompetenz vergleichbar sind. Genau daran scheitert Özbay erneut.

„Wenn einem die Lust auf Weiterentwicklung geraubt wird“

Viereinhalb Jahre als Cheftrainer, drei Jahre als Co-Trainer in der Oberliga, mehr als 2.000 Stunden auf dem Platz und über 5.000 Stunden in Vorbereitung, Analyse und organisatorischer Arbeit – für Özbay steht außer Frage, dass er die fachliche Grundlage besitzt, um auf A-Lizenz-Niveau zu arbeiten. Ein abgeschlossenes Sportwissenschaftsstudium bringt ihm zwar Punkte, doch das Gesamtresultat reicht dennoch nicht aus.

„Ich scheitere an einem Punktesystem, das Erfahrung, Motivation und Kompetenz nicht nachvollziehen kann. Über 5.000 Stunden Erfahrung, fünfstellige Investition – und trotzdem verweigert man mir den Zugang“, sagt er. Zugleich betont er seine Leidenschaft: „Ich liebe diesen Sport und trainiere selbst die Bambinis im Verein, um dem Nachwuchs etwas zurückzugeben.“

Wenn Praxis der Theorie davonläuft

Der Kern seiner Kritik: Das Punktesystem messe Formalitäten, aber nicht die tatsächliche Qualität der Arbeit. In Özbay steckt ein Trainer, der den Weg von unten gegangen ist, der jeden Tag auf dem Platz gestanden und seine Mannschaft weiterentwickelt hat. Seine Erfolge in Frechen belegen, dass kontinuierliche Arbeit und taktische Kompetenz weit mehr wert sein können als ein Eintrag in einer Lizenzkategorie.

Für ein absolviertes Bundesligaspiel als Spieler erhält ein A-Lizenz-Anwärter fünf Punkte angerechnet. Dafür müsste ein Verbandsliga-Trainer (5. Liga) zwei Spielzeiten an der Seitenlinie stehen. 30 Spiele als Cheftrainer sind demnach nur halb so viel wert wie ein einziger Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse. Ein Schwachpunkt im System, wie Özbay findet.

„Meine Praxiserfahrung überholt meine theoretische Erfahrung um Längen, und ich werde mich davon nicht aufhalten lassen“, sagt er. Die Hürden seien für ambitionierte Amateurtrainer unnötig hoch. „Ausreden, fehlende Ausbilder, Formulare? Das ist nicht mein Problem.“

Warum die Anzahl der jährlichen Teilnehmer limitiert ist, erschließt sich Özbay ebenfalls nicht: „Wir sollten ambitionierte Trainer, die Engagement, Kompetenz und die richtigen Eigenschaften mitbringen, nicht ausbremsen. Nur so können wir die besten Spieler entwickeln, die Jugendarbeit stärken und langfristig eine führende Fußballnation aufbauen – dafür brauchen wir Möglichkeiten statt Hürden.“

Blick ins Ausland als Konsequenz

Özbay will nicht warten, bis sich Strukturen ändern. Stattdessen richtet er den Blick über die Landesgrenzen: „Deshalb suche ich Kontakte zu Verbänden, Ausbildern und Coaches im Ausland, die Trainer nach Kompetenz, Erfahrung und Motivation beurteilen – nicht nach einem starren Punktesystem.“

Sein abschließender Satz lässt keinen Zweifel an seiner Haltung: „Meine Leidenschaft für Fußball endet nicht an einer Landesgrenze. Und sie endet schon gar nicht an einem Punktesystem.“

Ein Einzelfall – oder ein strukturelles Problem?

Özbay steht stellvertretend für viele talentierte Trainer im Amateurfußball, die sich jahrelang engagieren, aber nicht in die Wertungslogik des DFB passen. Sein Beispiel verdeutlicht die Kluft zwischen formalen Anforderungen und realer Qualifikation – und die Frage, ob ein System, das praktische Kompetenz nur indirekt abbildet, im modernen Fußball noch zeitgemäß ist.