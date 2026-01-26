Landete in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils auf Rang 4: Okan Özbay und die SpVg Frechen 20. – Foto: Nick Förster

Okan Özbay: „Konstanz über 90 Minuten ist unser Anspruch" Frechen 20 ist das einzige Team ohne Punkteteilung in der Vorrunde

Frechen 20 geht erneut als fester Bestandteil der oberen Tabellenhälfte in die Winterpause. Ohne ein einziges Unentschieden, dafür mit stabiler Punkteausbeute, hat sich das Team von Okan Özbay eine starke Ausgangslage erarbeitet. Trotz personeller Sorgen auf der Torhüterposition blieb die Mannschaft wettbewerbsfähig und steigerte sich zuletzt spürbar. Der Blick richtet sich nach oben – ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Der Rückrundenstart gegen Siegburg wird dabei früh zeigen, wie belastbar dieser Anspruch ist.

Mit 27 Punkten belegt das Team aus dem Kreis Rhein-Erft zur Winterpause den sechsten Tabellenplatz und liegt nur drei Zähler hinter dem punktgleichen Verfolgertrio Eintracht Hohkeppel, Siegburger SV und VfL Vichttal. Auffällig: Als einziges Team der Liga spielte Frechen bislang kein einziges Unentschieden. In den beiden vergangenen Spielzeiten landete der Verein jeweils auf Rang vier. „Natürlich ist es schön zu hören, dass wir im Kalenderjahr 2025 zu den Top fünf gehören. Das freut uns. Am Ende zählt aber immer die Saison und die Platzierung, die am Saisonende steht. Das ist das, was in den Annalen bleibt“, ordnet Özbay die Zahlen ein. Insgesamt zeigt sich der 33-Jährige mit dem bisherigen Verlauf zufrieden: „Mit der bisherigen Saison bin ich zufrieden. Wir haben eine sehr ordentliche Punkteausbeute und in den vergangenen Wochen gut Gas gegeben.“

Vier verschiedene Torhüter im Einsatz Eine der größten Herausforderungen in der Hinrunde war dabei die Situation auf der Torhüterposition. Gleich vier verschiedene Keeper kamen zum Einsatz – eine Seltenheit im laufenden Spielbetrieb. „Das war in der Hinrunde sicherlich ein Problem. Vier verschiedene Torhüter in einer Saison einzusetzen, ist alles andere als üblich“, erklärt Özbay. Nach der Verletzung von Stammtorwart Oskar Hill musste mehrfach reagiert werden. „Das betrifft nicht nur den Torhüter selbst, sondern auch die Abwehrkette, die sich immer wieder auf andere Stärken der Schlussmänner einstellen musste. Wir haben deshalb unsere Spielweise mehrfach anpassen müssen, was eine echte Herausforderung war.“ Hinzu kamen weitere kleinere Verletzungen, die den Rhythmus immer wieder störten. Trotzdem zeigte die Formkurve zuletzt klar nach oben. Siege wie auswärts beim FC Wegberg-Beeck oder die insgesamt konstanten Leistungen der vergangenen Wochen bestärken den Trainer. „Gerade in den letzten Wochen waren unsere Leistungen sehr konstant, und das stimmt natürlich positiv. Diese Konstanz wollen wir möglichst über die komplette Rückrunde hinweg auf den Platz bringen“, so Özbay. „90 Minuten konstant da zu sein, gelingt nicht immer, aber genau das sollte unser Anspruch sein.“