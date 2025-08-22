Okan Özbay: "Die Grundlagen stimmen – jetzt wollen wir wachsen"

Seit der Saison 2021/22 steht Okan Özbay als Chef-Coach an der Seitenlinie der SpVg Frechen 20. Der 32-Jährige hat das Team in den vergangenen Jahren kontinuierlich stabilisiert – dreimal landete der Klub in den vergangenen vier Spielzeiten in der Mittelrheinliga auf dem vierten Tabellenplatz.

In der abgelaufenen Saison sammelte Frechen in 30 Spielen satte 51 Punkte. "Ich bin sehr zufrieden mit der vergangenen Saison. Wir haben uns über die gesamte Saison stetig weiterentwickelt. Viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs konnten gut integriert werden, und in den letzten Wochen haben wir durch Leidenschaft und Einsatz Platz 4 gefestigt. Besonders positiv war, dass wir in schwierigen Momenten auf dem Platz gut reagiert haben – selbst nach Rückschlägen haben wir unsere Reaktion beibehalten. Für unsere junge Truppe ist das ein tolles Ergebnis“, fasst Özbay die vergangene Spielzeit zusammen.

Seit einigen Wochen arbeitet der Coach mit seiner Mannschaft am Feinschliff für die neue Saison. "Die Vorbereitung läuft gut. Wir machen Woche für Woche Fortschritte in allen Bereichen, besonders auf den zentralen Positionen, wo wir einen kleinen Umbruch hatten. Die neuen Spieler haben sich schnell eingespielt und zeigen viel Lernbereitschaft. In den Testspielen konnten wir erneut sehen, wie wichtig es ist, auch nach Rückschlägen die Ruhe und Konzentration zu bewahren. Pflichtspiele werden noch einmal eine neue Herausforderung, aber die Grundlagen stimmen“, sagt Özbay.

In der Sommerpause hat sich der Verein gezielt verstärkt. „Wir haben frühzeitig die wichtigsten Positionen analysiert und gezielt Spieler geholt, die zu unserer Spielidee passen. Der Kader steht gut, die Jungs sind motiviert, und jetzt geht es darum, sich von Woche zu Woche zu verbessern. Ein besonders positives Zeichen ist, dass die Spieler sich aktiv über Inhalte austauschen – nach dem Training, nach Spielen, in Halbzeiten oder generell. Das zeigt, dass ihnen die Entwicklung wichtig ist und sie wirklich gemeinsam wachsen wollen“, so der Trainer.