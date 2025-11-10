Ojo-Brüder überzeugen: BVTA Fürstenfeldbruck feiert Schützenfest und bleibt Zweiter

Emmanuel Ojo traf dreifach beim Torspektakel. – Foto: FuPa Oberbayern

Der BVTA Fürstenfeldbruck festigte mit sieben Toren beim Zwölf-Tore-Spektakel gegen RW Überacker II den zweiten Tabellenplatz in der B-Klasse 1.

FC Puchheim II - VSST Günzlhofen 3:1 (1:0) – Die zweite Garnitur des FC Puchheim schlug den Tabellenvierten VSST Günzelhofen zuhause durch Tore von Felix Steinbach (11.) und zweimal Tenker Gebresilassie (55.und 66.) mit 3:1. Den Treffer für die Günzelhofer markierte Tobias Lilla kurz vor Schluss in der 85. Minute. Die Puchheimer halten damit den sechsten Tabellenplatz. RW Überacker II - BVTA Fürstenfeldbruck 5:7 (2:4) – Ein abwechslungsreiches Spiel lieferten sich die beiden Mannschaften mit 12 erzielten Toren. 1:0 (13.) Maximilian Libal, 1:1 (16.) Emmanuel Ojo (Elfmeter), 2:1 (27.) Lukas Bahr, 2:2 (37.) Emmanuel Ojo, 2:3 (40.) Melih Aksoy, 2:4 (42.) Collis Ojo - Halbzeit - 3:4 (52.) Maximilian Libal (Elfmeter), 3:5 (62.) Collis Ojo, 4:5 (74.) Christian Muth, 4:6 (78). Ahmed Abdikadir Sharif, 4:7 (90.+5) Emmanuel Ojo und der Schlusspunkt zum 5:7 (90.+5) durch Yannick Spiller (Elfmeter). BVTA Fürstenfeldbruck trennt somit nur ein Pünktchen vom Tabellenführer, der SpVgg Wildenroth und dies bei einem Spiel weniger.

GW Gröbenzell - FC Emmering II 3:2 (3:0) – Starke Gröbenzeller besiegten den Tabellendritten aus Emmering durch Tore von Sebastian Jurksch (22.), Wissem Ferjani (29.) und Jann Porschke (43.). Spannend blieb es bis zum Schluss, denn durch ein Eigentor der Grünweißen(56.) und einen Treffer von Louis Kellner(72.) durch Elfmeter kamen die Emmeringer noch einmal ran. Gröbenzell brachte den Sieg aber über die Ziellinie. SV Mammendorf - SV Althegnenberg II 1:0 (1:0) – Der SV Mammendorf hatte es mit dem Tabellenletzten aus Althegnenberg zu tun. Was auf dem Papier immer als einfache Aufgabe gilt, sieht auf dem Platz oft anders aus. Maximilian Resl schoss das einzige Tor dieser Begegnung kurz vor der Halbzeit in der 42. Spielminute. Dabei blieb es bis zum Schluss. Trainer Peter Krems durfte sich über drei Punkte freuen.