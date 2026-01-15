Oidtweiler stabilisiert sich nach Fehlstart

– Foto: Siegfried Strzys

Nach fünf Niederlagen zum Saisonbeginn hat sich Concordia Oidtweiler gefangen. Als Achter geht das Team gefestigt in die Rückrunde.

Concordia Oidtweiler überwintert in der Bezirksliga, Staffel 4 auf dem achten Tabellenplatz und blickt auf eine Hinrunde mit deutlich zwei Gesichtern zurück. Trainer Sven Schalge beschreibt den Saisonverlauf offen: „Nach unserem Sieg am ersten Spieltag haben wir fünfmal in Folge verloren. Das war für den gesamten Verein eine schwierige Phase, da wir natürlich mit anderen Ambitionen gestartet sind.“ Gerade in dieser Phase habe sich jedoch die innere Stärke des Klubs gezeigt. „Mich hat beeindruckt, wie die Mannschaft, das Trainerteam und der Verein in der schwierigen Phase zusammengehalten haben“, betont Schalge. Die Reaktion fiel bemerkenswert aus: „Danach haben wir neun Pflichtspiele in Folge nicht verloren und stehen im Kreispokal im Viertelfinale.“

Ein einzelnes Spiel der Hinrunde möchte der Trainer bewusst nicht hervorheben. „Da möchte ich kein einzelnes Spiel hervorheben“, sagt Schalge und verweist damit auf die geschlossene Entwicklung der Mannschaft über mehrere Wochen hinweg. Probleme zeigten sich vor allem zu Beginn der Saison. „Wir hatten besonders im ersten Drittel der Saison aus den unterschiedlichsten Gründen extrem viele Ausfälle“, erklärt der Oidtweiler Coach und ordnet damit auch die frühe Negativserie ein.