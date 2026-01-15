Oidtweiler stabilisiert sich nach Fehlstart

Nach fünf Niederlagen zum Saisonbeginn hat sich Concordia Oidtweiler gefangen. Als Achter geht das Team gefestigt in die Rückrunde.
Concordia Oidtweiler überwintert in der Bezirksliga, Staffel 4 auf dem achten Tabellenplatz und blickt auf eine Hinrunde mit deutlich zwei Gesichtern zurück. Trainer Sven Schalge beschreibt den Saisonverlauf offen: „Nach unserem Sieg am ersten Spieltag haben wir fünfmal in Folge verloren. Das war für den gesamten Verein eine schwierige Phase, da wir natürlich mit anderen Ambitionen gestartet sind.“
Gerade in dieser Phase habe sich jedoch die innere Stärke des Klubs gezeigt. „Mich hat beeindruckt, wie die Mannschaft, das Trainerteam und der Verein in der schwierigen Phase zusammengehalten haben“, betont Schalge. Die Reaktion fiel bemerkenswert aus: „Danach haben wir neun Pflichtspiele in Folge nicht verloren und stehen im Kreispokal im Viertelfinale.“
Ein einzelnes Spiel der Hinrunde möchte der Trainer bewusst nicht hervorheben. „Da möchte ich kein einzelnes Spiel hervorheben“, sagt Schalge und verweist damit auf die geschlossene Entwicklung der Mannschaft über mehrere Wochen hinweg.
Probleme zeigten sich vor allem zu Beginn der Saison. „Wir hatten besonders im ersten Drittel der Saison aus den unterschiedlichsten Gründen extrem viele Ausfälle“, erklärt der Oidtweiler Coach und ordnet damit auch die frühe Negativserie ein.
Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 15. Januar. Konkrete Zielsetzungen vermeidet Schalge mit Blick auf die Ausgeglichenheit der Liga. „Da möchte ich keine Prognose wagen, da ich in unserer Liga viele Duelle auf Augenhöhe sehe.“ Der Ansatz ist dennoch klar: „Wir werden probieren, an die letzten Spiele der Hinrunde anzuknüpfen.“
Personell gibt es eine Veränderung im Kader. „Wir haben einen Neuzugang, Tom Maassen kommt von SV Eilendorf. Abgänge haben wir keine.“ Mit dieser Basis und der gefestigten Struktur will Concordia Oidtweiler den positiven Trend in der Rückrunde bestätigen.