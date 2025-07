Oidtweiler setzt auf Offensive und Zusammenhalt

Die gute Nachricht für alle, die in der Bezirksliga Staffel 4 auf attraktiven Fußball hoffen: Concordia Oidtweiler bleibt sich auch in der kommenden Saison treu. Intensiv, offensiv, leidenschaftlich – das ist der Anspruch, den Trainer Sven Schalge an seine Mannschaft stellt.

Die vergangene Saison war aus Sicht der Concordia ein voller Erfolg – sportlich wie strukturell. Schalge zieht ein durchweg positives Fazit: „Mit der letzten Saison sind wir sehr zufrieden und unfassbar stolz darauf, was jeder Einzelne aus unserer Mannschaft geleistet hat. Sehr positiv war der große Zusammenhalt in der Mannschaft und im ganzen Verein. Wir glauben, dass dieser Zusammenhalt und die Identifikation der Spieler mit dem Verein ein entscheidender Faktor für unsere gute Saison war.“

An diesen Spirit soll auch die neue Saison anknüpfen – trotz personeller Umstellungen. „Wir sind aufgrund der ersten Eindrücke optimistisch, dass alle Neuzugänge schnell integriert werden. Wir glauben, dass alle uns verstärken können und im Laufe der Saison wichtig werden.“ Zudem gibt es Rückkehrer: „Mit Kevin Croe, David Götting und Mergim Batatina kommen drei Langzeitverletzte zurück, die eine große Verstärkung sind, wenn sie fit sind. Aus der A-Jugend kommt Yasin Burbut dazu.“

Verabschieden musste sich die Concordia hingegen von verdienten Kräften: „Mit Fabi Benzelrath und Lukas Gontrum verlassen uns zwei langjährige Concorden, die natürlich eine Lücke in der Kabine hinterlassen.“ Auch das Trainerteam verändert sich: „Christian Heutz verlässt uns aus beruflichen und familiären Gründen. Er hatte einen großen Anteil am sportlichen Aufschwung in den letzten 1,5 Jahren.“ Sportlich schmerzt vor allem der Ausfall von Lukas Roosen: „Er ist ein sehr großer Verlust – bleibt uns aber glücklicherweise im Trainerteam erhalten und hat dort schon in der ersten Woche gezeigt, dass er sehr positiven Einfluss nehmen kann.“

Tabellarisch gibt es für die neue Spielzeit kein festes Ziel. Schalge formuliert den Anspruch eher inhaltlich: „Wir wollen auf dem Fundament der letzten Saison aufbauen, haben aber in allen Bereichen Verbesserungspotenzial. Das Ziel ist, intensiven, mutigen und offensiven Fußball zu spielen. Wir denken immer nur von Spiel zu Spiel, daher haben wir tabellarisch kein konkretes Saisonziel!“

Was sich der Trainer darüber hinaus wünscht? „An erster Stelle, dass alle gesund bleiben – und dass wir als Mannschaft und Verein weiterhin einen so großen Zusammenhalt haben.“

Concordia Oidtweiler bleibt damit ein ambitioniertes, aber bodenständiges Projekt: sportlich wie menschlich stark aufgestellt – und ein fester Faktor in der Bezirksliga.