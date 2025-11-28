Oidtweiler gegen Bergrath ist das Spiel der Woche

Damit überträgt Radio Sunshine die Begegnung am Wochenende live in Ausschnitten – zusätzlich zur bereits feststehenden Landesliga-Partie FC Hürth gegen SV Breinig am Sonntag.

Concordia gegen Falke – Spannung garantiert

Das Duell verspricht reichlich Brisanz: Während Concordia Oidtweiler im unteren Tabellendrittel dringend Punkte benötigt, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten, möchte Falke Bergrath seine starke Saison bestätigen und weiter in der Spitzengruppe bleiben.

Besonders bemerkenswert: Oidtweiler ist seit vier Spielen ungeschlagen – ein Lauf, den die Schalge-Elf unbedingt ausbauen will. Bergrath hingegen möchte mit einem Auswärtssieg seine Position in den Top 5 festigen.

So habt ihr abgestimmt

Insgesamt war das Voting äußerst ausgeglichen – gleich drei Spiele lagen lange Zeit Kopf an Kopf. Am Ende setzte sich Oidtweiler gegen Bergrath knapp durch: