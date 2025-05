Ohrfeige in der Ü60: So liefen die Pokalfinals am Vatertag

Auch das Pokalfinale der Ü50 fiel am Ende zumindest im Ergebnis deutlich aus. Nach einem Blitzstart des FC Brandenburg drehte Hürriyet noch in den Anfangsminuten die Partie, doch Brandenburg schlug zurück. Im zweiten Durchgang zogen sie schließlich das Spiel auf ihre Seite.

Im Ü60-Finale schlug Köpenick-Oberspree die Neuköllner Sportfreunde mit 0:4. In einem durchaus körperlich geführten Spiel kochten zwischenzeitlich ordentlich Emotionen hoch. Das mündete sogar in einer Tätlichkeit, als ein Spieler der NSF seinen Gegenspieler in der 52. Minute ohrfeigte. Der Schiedsrichter zeigte völlig berechtigt die rote Karte.

Die A-Jugend von Hertha 03 wurde ihrer Favoritenrolle im Pokalfinale gerecht. Gegen den Landesligisten Tasmania sorgten Strana und Bunger schon früh für klare Verhältnisse. Nach acht Minuten stand es 0:2. Nach einer halben Stunde erhöhte Zehlendorf. Bei 0:3 blieb es dann bis zum Schluss.

Die U17 von Tennis Borussia, die in der Rückrunde in der DFB-Nachwuchsliga gute Leistungen zeigte, sicherte sich den Titel im Finale der B-Junioren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging TeBe in der 49. Minute in Führung. Staaken, Berliner Meister, glich probt aus, musste aber zügig den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Die Lila-Weißen machten schließlich den Deckel drauf.

Klare Sache bei den C-Junioren. Die U15 von Hertha BSC schlägt Hertha 03 Zehlendorf klar mit 4:0 und feiert den vierten Titelgewinn in Folge.