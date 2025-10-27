Ohrfeige für Mitterdorf im Spitzenspiel: Ränkam neuer Erster

Die Kreisliga Ost hat einen neuen Spitzenreiter! Das Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter fand am Samstag überraschend deutlichen Ausgang. Der FC Ränkam schlug die SpVgg Mitterdorf auf deren Platz mit 4:1 und übernimmt die Tabellenführung. Beide Teams sind nun punktgleich, doch die Herrmann-Elf hat den direkten Vergleich für sich entschieden.Viele Tore fielen tags darauf im Derby zwischen Schönthal und Rötz, das die SG letztlich mit 5:3 gewann. Die Partien bei der SG Regental und SG Schloßberg wurden aufgrund der Platzbedingungen abgesagt.



Die SG Waldmünchen/Geigant schnappte sich vor 126 Zuschauern am Freitagabend gegen den FC Chamerau mit nur einer Bude daheim den Dreier. Den Siegestreffer landete Stefan Umlauf in der 40. Minute, der in der 88. Minute auch die Zeitstrafe sah. Für FC-Trainer Wolfgang Galli war es nach zuvor drei Siegen die erste Niederlage. Schiedsrichter: Stefan Mehrl, Vincent Bäuml, Tim Sulik







Mit je einem Punkt ging der 1. FC Miltach und die SG Michelsdorf/Cham II am vergangenen Samstag vor 70 Besuchern vom Platz. Besar Mustafaj brachte die Gäste in der 44. Minute in Front, doch ein Elfmeter in der 66. Minute, gekonnt ausgeführt von Martin Neumeier, sorgte für Ausgleich. Schiedsrichter: Stefan Grau, Sebastian Hutzler, Franz Bucher







Der FC Ränkam sicherte sich am Samstag vor 350 Zuschauern im Top-Spiel bei der SpVgg Mitterdorf den Dreier - und spring an die Tabellenspitze. In der 13. Minute brachte Carlo Roiger den FC in Front, welche Dustin Weikl in der 22. Minute ausglich. David Kager sorgte in der 38. Minute für die erneute Ränkamer Führung und Niklas Bauer legte in der 44. Minute noch einen Treffer drauf. Das letzte Tor fiel durch Joseph Altmann in der 67. Minute für die Gäste, und in der letzten Minute gab es noch eine Ampelkarte für Tobias Lorenz von der SpVgg. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Robert Frank, Anna-Lena Meier







Bei der SG Schönthal-Premeischl durften die 300 anwesenden Fans einen Derby-Heimsieg gegen den angereisten 1. FC Rötz miterleben. Bereits in der fünften Minute erzielte Timo Ziereis das 1:0, doch dann nutzen erst mal die Gäste ihre Chancen, Tomas Petracez versenkte dreimal in Folge im Kasten (14., 34., 39.), was den Halbzeitstand von 1:3 mit sich brachte. In der 58. Minute verkürzte Timo Ziereis und Hannes Röhrl sorgte in der 67. Minute für Ausgleich. Erneut in Front brachte Timo Ziereis die Hausherren in der 71. Minute, für Tim Maier vom 1. FC Rötz gab es in der 85. Minute die Zeitstrafe und Timo Ziereis nutzte die Nachspielzeit für das 5:3 (90.+2.), was den Hausherren die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Max Piendl, Konrad Heuberger, Cedric Dirschl







Die SG Zandt/Vilzing II musste sich am Sonntag vor 90 Schaulustigen gegen den FC Untertraubenbach daheim geschlagen geben. Noch in der ersten Halbzeit landete Florian Zach für die Gäste den Führungstreffer (37.). Mit einem Elfmeter, gekonnt versenkt von Christoph Adam erzielten die Hausherren den Ausgleich (49.), doch ein weiterer Elfmeter, zugunsten der Gäste, brachte durch Paul Kurz den Dreier für den FC Untertraubenbach. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Robert Frank, Miroslav Sedlacek





