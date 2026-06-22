OhreKicker holen Topspieler aus der Landesklasse!

Die OhreKicker haben den Abwehrspieler Fabian Lehmann vom SSV Samswegen verpflichtet.

„Fabian war mein absoluter Wunschspieler und wird unserer Defensive mit seiner Qualität mehr Stabilität geben.", so Trainer Kevin Schulz. „Wir bekommen mit ihm einen extrem torgefährlichen Abwehrspieler aus der Landesklasse, der mit seiner Zweikampfstärke und Ausstrahlung unserer Mannschaft seht gut tun wird.“

9 Tore gelangen dem großgewachsenen Innenverteidiger in 27 Partien für die Samsweger.

Fabian Lehmann: „Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil mich das sportliche Konzept des Vereins überzeugt hat. Ein wichtiger Grund für meinen Wechsel war die Spielphilosophie des Trainers.

Ich sehe in diesem Schritt die perfekte Möglichkeit, mich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen und mich persönlich und fußballerisch weiterzuentwickeln."