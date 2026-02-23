Ohratal überrollt Gospenroda nach der Pause

Gospenroda startete aggressiv und mit viel Tempo in die Partie. Die Gäste setzten die Hausherren früh unter Druck und zwangen sie zu Fehlern im Spielaufbau. Ohratal hatte zunächst Mühe, ins Spiel zu finden, blieb aber gefährlich. In der 22. Minute brachte Niklas Beese die Gastgeber mit einer scharf getretenen Ecke von rechts in Führung, die direkt im Tor landete. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Gospenroda blieb gallig und belohnte sich: Nach einem schnellen Umschaltmoment traf Ben Zarschler in der 34. Minute zum 1:1. Kurz vor der Pause drehte Robby Rothe die Partie mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze sogar zugunsten der Gäste (44.). Doch praktisch mit dem Halbzeitpfiff schlug Ohratal zurück. Nach einem Gestochere im Strafraum traf Antonio Keyßner aus der Drehung zum 2:2 (45.+2). Trotz des späten Ausgleichs konnte Gospenroda auf eine überzeugende erste Halbzeit zurückblicken, in der Intensität und Zielstrebigkeit stimmten.

Komplettes Kippen der Partie nach der Pause

Mit Wiederanpfiff änderte sich das Bild jedoch grundlegend. Ohratal kam deutlich wacher und entschlossener aus der Kabine, während Gospenroda den Zugriff verlor. Bereits in der 48. Minute brachte Max Wildies die Gastgeber erneut in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Till Schuchardt im dritten Versuch aus 16 Metern auf 4:2 (50.). Spätestens jetzt war ein Bruch im Spiel der Gäste erkennbar. Die Ordnung ging zunehmend verloren, Zweikämpfe wurden nicht mehr mit derselben Konsequenz geführt wie noch vor der Pause. Ohratal nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Wildies schnürte in der 52. Minute seinen nächsten Treffer und baute die Führung weiter aus (5:2). Gospenroda wirkte sichtlich angeknackst und fand kaum noch Mittel, um das Spiel zu beruhigen. Zwar gab es vereinzelte Vorstöße – unter anderem eine gute Gelegenheit für Hill kurz vor Schluss, die jedoch geblockt wurde –, doch insgesamt fehlte die Stabilität. In der 63. Minute vollendete Wildies seinen Dreierpack zum 6:2. Ohratal spielte nun befreit auf, kombinierte sicher und kontrollierte die Partie. In der 77. Minute setzte Bastian Kehl mit einem platzierten Flachschuss ins linke Eck den Schlusspunkt zum 7:2 - es war sein erstes Saisontor. In der Schlussphase verwalteten die Gastgeber das Ergebnis souverän.

Fazit: Nach einer starken ersten Halbzeit, in der Gospenroda mutig auftrat und das Spiel zwischenzeitlich drehte, verlor die Mannschaft mit Beginn der zweiten 45 Minuten völlig den Faden. Ohratal nutzte die Schwächephase eiskalt aus, erzielte fünf Tore nach der Pause und gewann am Ende auch in der Höhe verdient mit 7:2.