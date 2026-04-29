Ohratal mit nächstem Ausrufezeichen

– Foto: R.Frank

Die Gäste aus Hildburghausen erwischten den besseren Start und hätten bereits früh in Führung gehen können. Nach einem Fehler im Ohrataler Aufbauspiel tauchte Sandro Eichhorn frei vor dem Tor auf, verzog jedoch aus aussichtsreicher Position (3.). Auch in der Folge blieb Hibu mit schnellem Umschaltspiel gefährlich, während Ohratal zunächst Probleme im Spielaufbau hatte. Mit zunehmender Spieldauer fand der Tabellenführer besser ins Spiel, ohne jedoch spielerisch zu glänzen. In einer eher zerfahrenen Phase fiel dann die Führung: Till Schuchardt zog aus rund 20 Metern ab, ein abgefälschter Ball ließ den Hibu-Keeper schlecht aussehen – 1:0 (40.). Nur drei Minuten später legte Ohratal nach. Nach einem Einwurf und einer Flanke aus dem Halbfeld kam Bastian Kehl im Strafraum zum Abschluss und traf im Nachsetzen zum 2:0 (43.). Ein Doppelschlag, der den Spielverlauf etwas auf den Kopf stellte.

Ohratal steigert sich – Entscheidung nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Ohratal deutlich verbessert und übernahm zunehmend die Kontrolle. Hildburghausen versuchte mit mehreren Wechseln und höherem Pressing gegenzusteuern, konnte jedoch nicht mehr entscheidend zulegen. In der 52. Minute fiel die Vorentscheidung: Nach einem mustergültig getretenen Freistoß von Tom Hausdörfer reagierte Lucas Jungheinrich am schnellsten und drückte den Abpraller zum 3:0 unter die Latte – sein erstes Saisontor. Ohratal blieb danach spielbestimmend, während Hibu zwar bemüht war, aber kaum zwingende Aktionen kreieren konnte. Die größte Chance der Gäste hatte William Simon, dessen Freistoß an die Latte klatschte (77.). Auch kurz vor Schluss vergab Hildburghausen eine gute Möglichkeit auf den Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte schließlich Tom Hausdörfer selbst. Nach schönem Doppelpass chippte er den Ball sehenswert zum 4:0-Endstand ins Tor (74.). Es war bereits sein 14. Saisontreffer.

Fazit: Ohratal gewinnt das Topspiel verdient, wenn auch etwas zu deutlich. Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen verlief und Hibu durchaus Chancen hatte, sorgte die Leistungssteigerung nach der Pause für klare Verhältnisse. Besonders defensiv setzte der Tabellenführer ein Zeichen – erneut ohne Gegentor.

Hildburghausen zeigte über weite Strecken eine ordentliche Leistung, ließ jedoch die nötige Konsequenz vor dem Tor vermissen und wurde für individuelle Fehler eiskalt bestraft.