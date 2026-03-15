Ohratal demontiert ersatzgeschwächtes Meiningen

Von Beginn an bestimmten die Gäste das Spiel. Meiningen, bei dem mehrere Stammkräfte fehlten, wirkte nervös und überließ Ohratal die Kontrolle. Bereits in der Anfangsphase sorgte das hohe Pressing der Gäste für Unruhe in der VfL-Abwehr, die nur selten Entlastung nach vorne fand. Die erste Großchance nutzte Tom Hausdörfer in der 11. Minute eiskalt: Nach einem zu kurz abgewehrten Ball legte Max Wildies per Lupfer auf Hausdörfer ab, der den Ball volley rechts unten ins Tor einschob – das 1:0 für Ohratal. Kurz darauf erhöhte Niklas Beese vom Punkt auf 2:0 (27.). Ein Handspiel in der Meininger Abwehr führte zum Elfmeter, den Beese souverän verwandelte. Auch danach blieb Ohratal dominant: In der 42. Minute profitierte Maximilian Hill von einem unglücklichen Abwehrversuch des VfL, er setzte sich im Pressschlag durch und schob zum 3:0-Pausenstand ein.

Auch im zweiten Durchgang hatte Meiningen kaum Zugriff auf das Spiel. Ohratal kombinierte sicher, spielte viele schnelle Angriffe und ließ immer wieder gefährliche Situationen vor dem Tor entstehen. In der 63. Minute setzte Hausdörfer mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand. Zahlreiche Chancen, unter anderem von Max Wildies und Till Schuchardt, wurden zuvor nur knapp vergeben oder vom Meininger Keeper entschärft, doch die Überlegenheit war zu diesem Zeitpunkt bereits klar. Meiningen blieb auch in der zweiten Halbzeit harmlos, konnte keine zwingenden Abschlüsse verzeichnen und wirkte in der Defensive zunehmend überfordert. Ohratal nutzte die Fehler konsequent aus, ließ defensiv kaum Räume und ließ den Tabellenführer über weite Strecken ratlos zurück.

Ohratals Co-Trainer Jan Hausner, der in Abwesenheit des erkrankten Cheftrainers Philipp Kiebert das Team betreute, lobte vor allem die Umsetzung des Matchplans: „Wir hatten uns für das Topspiel sehr viel vorgenommen. Ein großes Kompliment hat sich die Mannschaft verdient, wie sie den Matchplan aufgenommen und umgesetzt hat. Gegen den Ball hat unsere Einsatzbereitschaft, Leidensfähigkeit und der Wille, jeden Zweikampf zu gewinnen, am Ende den Unterschied gemacht. Im eigenen Ballbesitz trotzte die Mannschaft vor Spielfreude und Kreativität. Das war richtig gut.“