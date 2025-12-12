Ohno vor Vichttal-Match: „Ein Titelkandidaten dieser Liga“

Ein Duell im Aufwind beschließt die Hinrunde. Königsdorf will erstmals in dieser Saison drei Siege am Stück feiern und den Schwung aus dem 6:2 in Pesch mitnehmen. Vichttal reist als Tabellendritter an, entschlossen, den Druck auf die Spitze hochzuhalten. Die jüngere Bilanz spricht für die Gäste, doch die aktuelle Form des TuS verspricht Widerstand.

Für Königsdorfs Trainer Takahito Ohno ist die Favoritenrolle eindeutig: „Vichttal steht nicht ohne Grund auf dem dritten Tabellenplatz. Für mich gehören sie – wie eigentlich in jedem Jahr – zu den Titelkandidaten dieser Liga.“ Dass die Gäste sich im Sommer punktuell verstärkt haben, sieht der 30-Jährige als entscheidenden Baustein für deren bisherige Saison. „Sie sind aus meiner Sicht so gut aufgestellt wie nie zuvor. Ich traue dieser Mannschaft sogar zu, um die Meisterschaft mitzuspielen.“

Die direkten Duelle der Vergangenheit seien für seine junge Mannschaft oft lehrreich gewesen, erklärt Ohno, „denn Vichttal ist ein erfahrenes, physisch starkes und taktisch sehr reifes Team“. Dass Königsdorf diesmal erfolgreicher sein könnte, knüpft er an klare Voraussetzungen: hohe Intensität, gemeinsames Arbeiten, konsequentes Umschalten und defensive Disziplin.

„Wenn wir diesmal zu Hause drei Punkte holen wollen, müssen wir genau das abrufen, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat: unsere Basics“, sagt Ohno. Die individuelle Klasse des Gegners könne jederzeit ein Spiel entscheiden, weshalb sein Team „über 90 Minuten plus Nachspielzeit wach bleiben“ müsse.

Immerhin entspannt sich die Personaldecke leicht. Mit Jonas Hoge hat man in der Defensive eine weitere Option zur Verfügung.

Talic zollt Respekt – und erwartet eine „anspruchsvolle Aufgabe“

Auch Vichttals Co-Trainer Sanjin Talic blickt mit Anerkennung auf den Gegner. „TuS Königsdorf hat den XXL-Umbruch im Sommer mit Bravour gemeistert – davor muss man den imaginären Hut ziehen.“ Besonders die Torbeteiligungen von Offensivmann Noah Kurmali, „der bereits auf sieben Tore und fünf Assists kommt“, seien ihm aufgefallen.

Gleichzeitig machen die Gäste keinen Hehl aus ihrem Anspruch: Die Hinrunde soll bestmöglich abgeschlossen werden, nachdem man sich zuletzt 2:1 gegen Bornheim durchgesetzt hat. „Uns erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen einen taktisch sehr disziplinierten, emsigen und offensiv variablen Gegner“, betont Talic.

Personell kann Trainer Andi Avramovic beinahe aus dem Vollen schöpfen. Nur das Langzeitverletzte Alexander Dollhopf wird ausfallen.

Königsdorf steht vor der Möglichkeit, erstmals in dieser Saison drei Spiele in Folge zu gewinnen. Zu Hause noch ohne Niederlage, musste der VfL in der Fremde schon drei Niederlagen einstecken. Mit einem Auswärtssieg will Vichttal aber den Anschluss ganz oben wahren.