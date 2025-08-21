Ohno nach Königsdorf-Umbruch: "Ich vertraue den Jungs zu 120 Prozent"

Takahito Ohno steht erstmals als Trainer im Herrenbereich an der Seitenlinie. Der 30-Jährige hat beim TuS Blau-Weiß Königsdorf ein schwieriges Erbe angetreten.
Die vergangene Saison beendete der TuS Blau-Weiß Königsdorf als Spieler noch mit Takahito Ohno auf Platz fünf der Mittelrheinliga, nun startet er seine erste Trainerstation. Der 30-Jährige Japaner folgt auf Vereins-Urgestein Albert Deuker, der seine Amateurfußball-Trainerkarriere beendet hat. Der Umbruch im Sommer ist gewaltig: 15 Abgänge, meist aus der Stammformation, dazu ein reduziertes Budget.
„Das ist natürlich gar nicht einfach, dass ich ab dieser Saison als Trainer arbeite", sagt Ohno über den Rollenwechsel und ehemalige Mitspieler, die er nun als Coach betreut. Er weiß um die Besonderheit seiner Situation: „Ich bin Japaner und als Trainer noch jung. Das ist eine Herausforderung – sowohl für mich als auch für meine Jungs. Außerdem gibt es einen finanziellen Unterschied zwischen der letzten Saison und dieser Saison." Aus diesem Grund sein er aktuell nicht nur spielender Trainer, sondern auch der "Mann für alles" in der Kabine.
Die Vorbereitung verlief trotz der Umstände überraschend positiv. „Ich bin in der bisherigen Vorbereitung mit meinen Jungs sehr zufrieden und kann mich bei den Spielern, meinem Trainerteam und dem Verein nur dafür Danken, wie sie sich trotz der schwierigen Situation fürs Team engagiert haben. Die Jungs versuchen, meine Idee und unsere taktischen Sachen umzusetzen. Wir müssen uns natürlich noch deutlich verbessern, aber die Jungs sind echt super Menschen. Das ist sehr wichtig – sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz.“
Besonders die Kaderplanung brachte Ohno an Grenzen. „Die Kaderplanung war enorm schwer", so Ohne, der den späten Einstieg als Trainer als einen der Hauptgründe dafür sieht. "In der Zeit beendeten normale Mannschaften eigentlich Gespräch mit dem gesamten Kader. Aber ab dem Zeitpunkt musste ich erst Gespräch führen und natürlich haben sich einige Spieler schon für einen anderen Klub entschieden.“
Als Spieler der ersten Mannschaft und U17-Trainer sei er fast an seine Belastungsgrenze gekommen. „Das war viel zu viel für meinen Kopf und Körper, denn für mich sind meine U17-Jungs genauso wichtig. Aber ich konnte nicht mit 60-70% meiner maximalen Leistung für die U17-Jungs arbeiten.“
Dass Königsdorf nun kaum Oberliga-erfahrene Spieler verpflichten konnte, stört ihn nicht. „Geld spielt ja auch in der Oberliga eine Rolle für die Spieler und das ist auch nachvollziehbar. Von daher hatte ich fast keine Chance, gestandene Oberliga-Spieler zu holen. Also suchte ich junge, hungrige und ehrgeizige Spieler für die neue Saison. Zwar sind meine Jungs fast alle No-Names in der Liga, aber sie sind menschlich super und geben immer voll Gas.“
Umso mehr freut sich Ohno, dass einige erfahrene Spieler trotz Angeboten geblieben sind: „Ich freute mich wirklich darüber, dass Noah Kurmali, Goga Khvedelidze, Oliver Ploch, Kevin Marnu, Timo Agaltsev oder Jonas Hoge sich entschieden haben, hier zu bleiben. Das ist für mich extrem wertvoll.“
Der Umbruch schmerzt dennoch. „Yannis Dublin und Hirotaka Sugiura sind beide echte ‚Königsdorfer‘. Gabriel Paczulla, Salvatore Giambra, Mazouk, Benjamin Bußmann, Jan-Luca Prangenberg, Can Topcu, Aaron Thomas, Gaiton Barroso usw. sind auch sehr gute Spieler und super Freunde von mir. Aber jeder geht irgendwann auf seinen eigenen Weg und ich wünsche ihnen wirklich viel Erfolg – und vor allem bleibt gesund, meine Freunde!“
Angesichts der personellen Verluste setzt Ohno auf Realismus. „Unser Saisonziel ist Klassenerhalt. Das ist ein realistisches Ziel. Es wäre nicht ehrlich zu sagen, dass wir diese Saison unter den Top-3 spielen könnten. Allerdings spielen wir mit unseren Ideen und Leidenschaft unseren Fußball. Am Ende werden wir gucken, wo wir in der Tabelle stehen.“
Vor allem die Einstellung seiner Mannschaft macht ihn zuversichtlich: „Ich bin mir ganz sicher, dass wir mit den Jungs unser Ziel schaffen können. Meine Jungs sind so geile Menschen und Spieler. Ich vertraue ihnen zu 120% und bin sehr stolz darauf, ihr Trainer sein zu dürfen.“