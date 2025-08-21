Ohno nach Königsdorf-Umbruch: "Ich vertraue den Jungs zu 120 Prozent"

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf stellt sich auf einen schwierige Saison ein. – Foto: Claudia Pillekamp

Takahito Ohno steht erstmals als Trainer im Herrenbereich an der Seitenlinie. Der 30-Jährige hat beim TuS Blau-Weiß Königsdorf ein schwieriges Erbe angetreten. Die vergangene Saison beendete der TuS Blau-Weiß Königsdorf als Spieler noch mit Takahito Ohno auf Platz fünf der Mittelrheinliga, nun startet er seine erste Trainerstation. Der 30-Jährige Japaner folgt auf Vereins-Urgestein Albert Deuker, der seine Amateurfußball-Trainerkarriere beendet hat. Der Umbruch im Sommer ist gewaltig: 15 Abgänge, meist aus der Stammformation, dazu ein reduziertes Budget.

„Das ist natürlich gar nicht einfach, dass ich ab dieser Saison als Trainer arbeite", sagt Ohno über den Rollenwechsel und ehemalige Mitspieler, die er nun als Coach betreut. Er weiß um die Besonderheit seiner Situation: „Ich bin Japaner und als Trainer noch jung. Das ist eine Herausforderung – sowohl für mich als auch für meine Jungs. Außerdem gibt es einen finanziellen Unterschied zwischen der letzten Saison und dieser Saison." Aus diesem Grund sein er aktuell nicht nur spielender Trainer, sondern auch der "Mann für alles" in der Kabine. Schwierige Kaderplanung

Die Vorbereitung verlief trotz der Umstände überraschend positiv. „Ich bin in der bisherigen Vorbereitung mit meinen Jungs sehr zufrieden und kann mich bei den Spielern, meinem Trainerteam und dem Verein nur dafür Danken, wie sie sich trotz der schwierigen Situation fürs Team engagiert haben. Die Jungs versuchen, meine Idee und unsere taktischen Sachen umzusetzen. Wir müssen uns natürlich noch deutlich verbessern, aber die Jungs sind echt super Menschen. Das ist sehr wichtig – sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz.“ Besonders die Kaderplanung brachte Ohno an Grenzen. „Die Kaderplanung war enorm schwer", so Ohne, der den späten Einstieg als Trainer als einen der Hauptgründe dafür sieht. "In der Zeit beendeten normale Mannschaften eigentlich Gespräch mit dem gesamten Kader. Aber ab dem Zeitpunkt musste ich erst Gespräch führen und natürlich haben sich einige Spieler schon für einen anderen Klub entschieden.“