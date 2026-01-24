– Foto: Michael Schneiders

Ohno meistert erstes Trainerjahr: "Aktuell sind wir bei zehn Prozent" Königsdorfs Trainer Takahito Ohno ist mit der Vorrunde zufrieden, sieht aber dennoch jede Menge Luft nach oben.

Premiere im Seniorenbereich, großer Umbruch im Kader und die Nachfolge eines Erfolgstrainers: Takahito Ohno hatte beim TuS Blau-Weiß Königsdorf keine einfache Ausgangslage. Nach der Hinrunde steht der Mittelrheinligist dennoch stabil im Tabellenmittelfeld – und der 30-Jährige zieht ein bemerkenswert reflektiertes Zwischenfazit. Zwischen sportlicher Verantwortung, Spielertrainer-Rolle und organisatorischem Alltag hat Ohno in kurzer Zeit viel gelernt. Der Blick richtet sich nun nach vorne – mit dem klaren Ziel, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu fixieren.

Angesichts des personellen Umbruchs fällt Ohnos Zwischenfazit positiv aus. „Angesicht dessen kann man objektiv sagen, dass wir eine sehr gute Hinrunde gespielt haben. Mit 22 Punkten und Platz neun bin ich sehr zufrieden – vor allem, weil wir eine sehr junge Mannschaft haben und viele Spieler zuvor weder Oberliga- noch Senioren-Erfahrung mitgebracht haben“, erklärt der Trainer. Vor der Saison habe er die Mannschaft deutlich weiter unten erwartet. „Ehrlich gesagt hatte ich vor der Saison eher erwartet, dass wir zur Winterpause im unteren Tabellenbereich stehen und erst in der Rückrunde mit den gesammelten Erfahrungen um den Klassenerhalt kämpfen.“ Umso erfreulicher sei die aktuelle Ausgangslage, auch wenn klar bleibe: „Gleichzeitig ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert, deshalb müssen wir weiter sehr intensiv arbeiten.“ Für Ohno selbst war das erste halbe Jahr eine enorme Umstellung. Nach vielen Jahren als Spieler stand er nun erstmals in der Hauptverantwortung – und musste zwischenzeitlich sogar wieder selbst eingreifen. Aufgrund personeller Engpässe schnürte er in sechs Spielen noch einmal die Fußballschuhe. „Persönlich war das erste halbe Jahr für mich sehr intensiv – und ehrlich gesagt auch schwierig. Es ist meine erste Station als Trainer im Seniorenbereich, und mir war von Anfang an bewusst, dass das keine einfache Aufgabe wird“, sagt Ohno offen. Der Vergleich mit seinem erfolgreichen Vorgänger sei dabei unausweichlich gewesen.

Ohno: "Mannschaft extrem kooperativ" Entscheidend sei jedoch die Unterstützung aus der Mannschaft gewesen. „Diese erste Halbserie konnte ich aber nur deshalb so bewältigen, weil die Mannschaft extrem kooperativ war. Dafür bin ich den Spielern wirklich sehr dankbar.“ Die zusätzliche Rolle als Spielertrainer habe den Alltag noch anspruchsvoller gemacht. „Das ist mental wie organisatorisch sehr anspruchsvoll, weil man ständig zwischen zwei Rollen wechseln muss.“ Einen besonderen Perspektivwechsel erlebte Ohno an den Spieltagen abseits des Rasens. „Egal, ob ich selbst gespielt habe oder nicht, mein Tag begann damit, Kuchen zu schneiden und Wasserkästen für die Mannschaft vorzubereiten“, schildert er. Gerade dadurch habe er den Wert der Arbeit im Hintergrund neu schätzen gelernt. „In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich erwähnen, welche großartige Arbeit Arwid als Betreuer in der vergangenen Saison geleistet hat. Erst jetzt habe ich wirklich verstanden, wie viel Einsatz, Zeit und Herzblut dafür nötig sind.“