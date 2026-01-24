Ohno meistert erstes Trainerjahr: "Aktuell sind wir bei zehn Prozent"

Premiere im Seniorenbereich, großer Umbruch im Kader und die Nachfolge eines Erfolgstrainers: Takahito Ohno hatte beim TuS Blau-Weiß Königsdorf keine einfache Ausgangslage. Nach der Hinrunde steht der Mittelrheinligist dennoch stabil im Tabellenmittelfeld – und der 30-Jährige zieht ein bemerkenswert reflektiertes Zwischenfazit. Zwischen sportlicher Verantwortung, Spielertrainer-Rolle und organisatorischem Alltag hat Ohno in kurzer Zeit viel gelernt. Der Blick richtet sich nun nach vorne – mit dem klaren Ziel, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu fixieren.
Angesichts des personellen Umbruchs fällt Ohnos Zwischenfazit positiv aus. „Angesicht dessen kann man objektiv sagen, dass wir eine sehr gute Hinrunde gespielt haben. Mit 22 Punkten und Platz neun bin ich sehr zufrieden – vor allem, weil wir eine sehr junge Mannschaft haben und viele Spieler zuvor weder Oberliga- noch Senioren-Erfahrung mitgebracht haben“, erklärt der Trainer. Vor der Saison habe er die Mannschaft deutlich weiter unten erwartet. „Ehrlich gesagt hatte ich vor der Saison eher erwartet, dass wir zur Winterpause im unteren Tabellenbereich stehen und erst in der Rückrunde mit den gesammelten Erfahrungen um den Klassenerhalt kämpfen.“ Umso erfreulicher sei die aktuelle Ausgangslage, auch wenn klar bleibe: „Gleichzeitig ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert, deshalb müssen wir weiter sehr intensiv arbeiten.“
Für Ohno selbst war das erste halbe Jahr eine enorme Umstellung. Nach vielen Jahren als Spieler stand er nun erstmals in der Hauptverantwortung – und musste zwischenzeitlich sogar wieder selbst eingreifen. Aufgrund personeller Engpässe schnürte er in sechs Spielen noch einmal die Fußballschuhe. „Persönlich war das erste halbe Jahr für mich sehr intensiv – und ehrlich gesagt auch schwierig. Es ist meine erste Station als Trainer im Seniorenbereich, und mir war von Anfang an bewusst, dass das keine einfache Aufgabe wird“, sagt Ohno offen. Der Vergleich mit seinem erfolgreichen Vorgänger sei dabei unausweichlich gewesen.
Entscheidend sei jedoch die Unterstützung aus der Mannschaft gewesen. „Diese erste Halbserie konnte ich aber nur deshalb so bewältigen, weil die Mannschaft extrem kooperativ war. Dafür bin ich den Spielern wirklich sehr dankbar.“ Die zusätzliche Rolle als Spielertrainer habe den Alltag noch anspruchsvoller gemacht. „Das ist mental wie organisatorisch sehr anspruchsvoll, weil man ständig zwischen zwei Rollen wechseln muss.“
Einen besonderen Perspektivwechsel erlebte Ohno an den Spieltagen abseits des Rasens. „Egal, ob ich selbst gespielt habe oder nicht, mein Tag begann damit, Kuchen zu schneiden und Wasserkästen für die Mannschaft vorzubereiten“, schildert er. Gerade dadurch habe er den Wert der Arbeit im Hintergrund neu schätzen gelernt. „In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich erwähnen, welche großartige Arbeit Arwid als Betreuer in der vergangenen Saison geleistet hat. Erst jetzt habe ich wirklich verstanden, wie viel Einsatz, Zeit und Herzblut dafür nötig sind.“
Auch abseits der ersten Mannschaft ist Ohno stark eingebunden, unterstützt organisatorisch und kommunikativ. „Es gab durchaus Momente, in denen der Kopf sehr voll war. Gleichzeitig war genau das eine sehr wertvolle Erfahrung“, sagt er. Trotz aller Belastung überwiegt für ihn der Lerneffekt: „Ich habe noch stärker wahrgenommen, wie viele Menschen täglich dafür arbeiten, dass alles funktioniert. Dafür habe ich großen Respekt und echte Dankbarkeit entwickelt.“
Sportlich sieht Ohno in der Rückrunde noch viel Entwicklungspotenzial. „In der Wintervorbereitung müssen wir uns in allen Bereichen weiterentwickeln, vor allem im physischen Bereich. Wir müssen mehr laufen, intensiver arbeiten und unsere Stabilität über 90 Minuten weiter verbessern.“ Fußballerisch stehe man noch am Anfang. „Wenn ich ehrlich bin, sind wir mit dem, was ich mit dieser Mannschaft fußballerisch erreichen möchte, aktuell vielleicht bei zehn Prozent.“ Sein Anspruch sei ein mutiger, aggressiver und emotionaler Fußball, der Spieler wie Zuschauer mitnehme.
Neben der Physis spielt für Ohno vor allem die mentale Entwicklung eine zentrale Rolle. „Mentalität muss jeder Spieler selbst erkennen und entwickeln“, betont er. Sein Ziel sei es, jungen Spielern nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Impulse zu geben. „Mein Wunsch ist, dass die Jungs am Ende sagen können: Dieses Jahr war das Jahr, in dem ich am meisten gelernt und mich am stärksten entwickelt habe – und gleichzeitig am meisten Spaß hatte.“
Am Saisonziel hat sich trotz der guten Ausgangslage nichts geändert. „Unser klares Ziel bleibt der Klassenerhalt. Und solange dieser rechnerisch nicht gesichert ist, gilt voller Fokus.“ Personell sind die Möglichkeiten begrenzt. „Aufgrund unserer finanziellen Situation gibt es aktuell noch keine Neuzugänge. Möglich ist etwas, aber konkret ist noch nichts“, so Ohno. Veränderungen gibt es vor allem im Staff: Co-Trainer Yuki Hamano wechselt nach Japan zu Vissel Kobe, zudem kehrt Spieler Hayato Matsuzoe in seine Heimat zurück.
Für Takahito Ohno ist das erste Halbjahr trotz aller Herausforderungen vor allem eines gewesen: ein intensiver Lernprozess. Und genau darin sieht er mit Königsdorf die Chance, sich nachhaltig weiterzuentwickeln.