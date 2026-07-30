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Ligavorschau
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Ohne Ziereis, aber mit Ziegler: Vilzing beim euphorisierten Neuling
Freitag - 2. Spieltag: Die DJK ist zu Gast beim Aufsteiger SC Eltersdorf
von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Nimmt die DJK Vilzing nach Nürnberg auch die Hürde Eltersdorf? – Foto: Thomas Gierl
Nach dem äußerst gelungenen Auftakt und dem 3:1-Heimsieg gegen den amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II ist die DJK Vilzing am morgigen Freitagabend das erste Mal auswärts gefordert in der neuen Saison der Regionalliga Bayern. Die Huthgarten-Kicker gastieren im mittelfränkischen Erlangen beim Aufsteiger SC Eltersdorf. Anstoß im Elsner-Sportpark ist um 19 Uhr.
Den amtierenden Meister geschlagen, die Vilzinger hätten durchaus schlechter in die neue Spielzeit starten können. Demzufolge sah man nach dem 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg II viele zufriedene Gesichter am Huthgarten. Einen Wermutstropfen gab`s allerdings auch: Markus Ziereis, der nach seiner Einwechslung wunderbar schlitzohrig prompt das 2:1 erzielte, musste nach wenigen Minuten wieder raus – der Oberschenkel zwickte! Der 33-jährige wird mindestens in Eltersdorf wegen muskulärer Probleme passen müssen. Dafür steht mit Fabian Ziegler ein Angreifer im Kader, der erst in dieser Woche vom Bayernligisten Fortuna Regensburg nach Vilzing gewechselt war. Cheftrainer Thorsten Kirschbaum sagt vor dem Auftritt in Eltersdorf: "Wir treffen auf einen Gegner, bei dem die Euphorie nach dem Aufstieg groß ist. Der Sieg der Eltersdorfer zum Auftakt in München wird dem sicher keinen Abbruch getan haben! Freitagabendspiel, erste Heimpartie für den Aufsteiger - das wird eine interessante Geschichte. Wir wollen an die gezeigte Leistung gegen Nürnberg anknüpfen."
Personalien DJK Vilzing: Markus Ziereis, Benedikt Fischer und Simon Sedlaczek müssen passen. Alexis Fambo ist hingegen wieder im Kader mit dabei.
Eltersdorfs Coach Bernd Eigner sah zum Auftakt einen überraschenden 1:0-Sieg seiner Elf beim FC Bayern II. – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur
Die "Quecken" aus der Universitätsstadt Erlangen sorgten am 1. Spieltag für die große Überraschung und stürmten mit einem 1:0-Sieg bei den hochveranlagten Talenten des FC Bayern das Grünwalder Stadion. Bernd Eigner, seit zehn Jahren Cheftrainer beim SC Eltersdorf, meint vor dem Heimauftakt seiner Elf: "Besser hätte unser Start nicht verlaufen können. Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe. Das Schöne am Fußball, aber vielleicht auch das Blöde ist, dass es immer weitergeht. Der Sieg war schön, ist aber schon wieder Geschichte. Jetzt kommt Vilzing und damit eine erfahrene und gestandene Regionalliga-Mannschaft. Das wird ein anderes Spiel mit viel Erfahrung auf der Gegenseite. Ich sehe Vilzing im oberen Drittel der Tabelle. Wir müssen ähnlich diszipliniert auftreten. In den Zweikämpfen wird es noch einmal ein Stück härter werden. Darauf müssen wir vorbereitet sein."
Personalien SC Eltersdorf: Die Hausherren müssen definitiv nur auf den verletzten Karim Said verzichten.