Ohne zehn Stammspieler: WSV Unterammergau kassiert gegen ASV Habach höchste Saisonniederlage

Tobias Benning verweilte ungewohnt lange fern der Menschenmenge. Rund 20 Minuten blieb er zurück in dem aus Holz getäfelten Unterstand an der Seitenlinie. Das Gespräch mit einem Verantwortlichen sowie der Frohsinn des gut aufgelegten Töchterchens halfen beim Herunterkommen. Als sich der Trainer dann doch in Richtung Kabine aufmachte, wirkte er gelöst, schien die Klatsche verdaut zu haben, zumal sie angesichts der Umstände vielleicht sogar zu erwarten gewesen war.

Mit der höchsten Saisonniederlage bestätigt der WSV Unterammergau seine Qualitätsprobleme in der Kreisliga. Ohne eine Reihe von Stammkräften unterlag er zum Auftakt der Rückrunde beim ASV Habach mit 0:6.

Sein Kämpferherz schlägt ungebremst weiter. „Wir versuchen weiter alles, was möglich ist.“ Benning findet es „vermessen“, jetzt schon über einen Abstieg in die Kreisklasse zu sprechen. Und ja: Die Rückkehr einiger seiner Fußballer plus ein nach wie vor händelbarer Abstand zum rettenden Ufer geben dem Coach recht.

Die Partie am Samstag hätten sie gerne verlegt, die Unterammergauer. Wenn zehn Spieler fehlen, ist es schier unmöglich, ein Match in der Kreisliga erfolgreich zu bestreiten. Habach aber kam die Bitte zu kurzfristig, lehnte ab. So nahm das Schicksal rasch seinen Lauf. Elias Hartwig verstrickte sich in einem Konflikt mit drei Habachern, verlor den Ball an Georg Schwabl, der ohne Verzug auf Durim Gjocaj durchsteckte – 0:1.

„Du hast keine Erfolgserlebnisse“

„Spiegelt unsere Situation wider“, sagt Benning mit Blick auf Hartwig, der den WSV diesmal als Kapitän anführte. „Eigentlich löst er es zunächst gut.“ Doch nicht selten waren Aktionen der Gäste mit einem dicken „Aber“ belegt. Zum Beispiel hätte das 0:2 „aber auch Abseits“ sein können. Zu frei stand Tobias Habersetzer vor Marco Diroma. Proteste fielen gleichwohl stets kurz aus. Zu zeitintensiv war die Beschäftigungstherapie auf dem Platz. Noch vor der Pause besiegelte Habersetzer mit seinem zweiten Treffer die elfte Saisonniederlage des WSV.

Nach der Pause geriet das Treiben zum Schaulaufen des ASV, der sich drei weitere Treffer plus einen Knaller an die Querlatte gönnte. „Du hast keine Erfolgserlebnisse und deswegen kein Selbstbewusstsein“, analysiert Benning. „So bist du beim ersten Ball nicht scharf genug, läufst beim zweiten und dritten Ball nur hinterher – das zermürbt dich.“