Ohne Zauberpässe dominant – DJK Waldram überrollt Höhenrain im Test

5:0 im Vorbereitungsspiel gegen den FSV Höhenrain: Johannes Bahnmüller (li.) eröffnete den Torreigen für die DJK Waldram. – Foto: rst

Eine einseitige Angelegenheit war das Testspiel zwischen der DJK Waldram und dem eine Liga niedriger angesiedelten FSV Höhenrain. „Das Fazit fällt durchweg positiv aus“, fasste DJK-Trainer Benedikt Buchner den 5:0-Sieg des Kreisligisten gegen seinen Heimatverein zusammen. Wenn es etwas zu bekritteln gab, dann waren dies die 20 Minuten vor der Pause: Nach der 1:0-Führung durch Johannes Bahnmüller, der in der 19. Minute FSV-Torhüter Kilian Müller mit einem platzierten Schuss ins lange Eck das Nachsehen gegeben hatte, verflachte die Partie aus Sicht der Hausherren ein wenig. Statt entschlossen nachzulegen, agierten die Gastgeber in dieser Phase mit „zu wenig Tempo“, wie Buchner bemängelte. Statt den Gegner weiter mit präzisem Passspiel unter Druck zu setzen, liefen da für den Geschmack des Trainers plötzlich „zu viel Zauberpässe“. So brauchte es einen Elfmeter (nach Foul an Johannes Bahnmüller) um vor dem Seitenwechsel den Vorsprung auszubauen: Jakob Münster verwandelte zum 2:0 in der 41. Minute.

„Noch 15 Minuten Vollgas“ verlangte der DJK-Coach zu Beginn der zweiten Halbzeit von den elf Akteuren, die ins Spiel gestartet waren. Die Gastgeber hielten sich daran, verpassten knapp einen weiteren Treffer, weil FSV-Keeper Mühr einen Flachschuss von Benedikt Bergmoser zur Ecke ablenken konnte. Exakt nach Ablauf der Viertelstunde erhöhte Münster nach schneller Ballstafette über Benedikt Stoll, Bergmoser und Bahnmüller auf 3:0.