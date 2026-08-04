Ohne Zauberpässe dominant – DJK Waldram überrollt Höhenrain im Test

DJK Waldram schlägt Höhenrain klar mit 5:0.
Eine einseitige Angelegenheit war das Testspiel zwischen der DJK Waldram und dem eine Liga niedriger angesiedelten FSV Höhenrain. „Das Fazit fällt durchweg positiv aus“, fasste DJK-Trainer Benedikt Buchner den 5:0-Sieg des Kreisligisten gegen seinen Heimatverein zusammen. Wenn es etwas zu bekritteln gab, dann waren dies die 20 Minuten vor der Pause: Nach der 1:0-Führung durch Johannes Bahnmüller, der in der 19. Minute FSV-Torhüter Kilian Müller mit einem platzierten Schuss ins lange Eck das Nachsehen gegeben hatte, verflachte die Partie aus Sicht der Hausherren ein wenig. Statt entschlossen nachzulegen, agierten die Gastgeber in dieser Phase mit „zu wenig Tempo“, wie Buchner bemängelte. Statt den Gegner weiter mit präzisem Passspiel unter Druck zu setzen, liefen da für den Geschmack des Trainers plötzlich „zu viel Zauberpässe“. So brauchte es einen Elfmeter (nach Foul an Johannes Bahnmüller) um vor dem Seitenwechsel den Vorsprung auszubauen: Jakob Münster verwandelte zum 2:0 in der 41. Minute.
„Noch 15 Minuten Vollgas“ verlangte der DJK-Coach zu Beginn der zweiten Halbzeit von den elf Akteuren, die ins Spiel gestartet waren. Die Gastgeber hielten sich daran, verpassten knapp einen weiteren Treffer, weil FSV-Keeper Mühr einen Flachschuss von Benedikt Bergmoser zur Ecke ablenken konnte. Exakt nach Ablauf der Viertelstunde erhöhte Münster nach schneller Ballstafette über Benedikt Stoll, Bergmoser und Bahnmüller auf 3:0.
Dann brachte Buchner auf einen Schlag acht frische Spieler. Und die übten sich weiter im Kombinationsspiel: Nur vier Minuten nach dem Wechsel spielte Armin Mustafoski einen feinen Ball in die Schnittstelle zu Stoll, der frei vor Keeper Mühr auf 4:0 (64.) stellte. Auf der Gegenseite prüfte Johannes Feirer im Gegenzug die Aufmerksamkeit von DJK-Torhüter Florian Schubert, der mit dem 16-Meter-Schuss jedoch keine Mühe hatte. Nach Vorarbeit von Mustafoski und Querpass von Max Kampa schob Jakob Kleiber im Zentrum zum 5:0-Endstand ein. „Sie haben trotz des Vorsprungs bis zum Schluss durchgezogen“, freute sich Benedikt Buchner. „Man sieht, dass sie wollen, das macht Spaß.“