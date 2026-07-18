Ohne zahlreiche Stammspieler – Moosinning startet gegen Lerchenau

FC Moosinning gegen SV N Lerchenau – Foto: Christian Riedel (Archiv)

Mit Bezirksliga-Meister Nord-Lerchenau wartet auf die Gelb-Schwarzen gleich ein Gradmesser, haben die sturmstarken Gäste mit dem Ex-Löwen Nico Karger (33) vom FC Pipinsried doch einen der Königstransfers in der Liga getätigt. Er wird an der Seite von Ex-Profi Karl-Heinz Lappe (38) sicherlich genug „Futter“ bekommen, um seine gefürchteten Solo-Läufe zu starten.

Mit dem Heimspiel gegen den SV Nord München-Lerchenau startet der FC Moosinning an diesem Samstag um 15 Uhr in das Abenteuer Landesliga Südost. „Für uns geht es vom ersten Spieltag an nur um den Klassenerhalt, der Abstiegskampf beginnt am Samstag um 15 Uhr“, lässt Moosinnings Trainer Christoph Ball keine Zweifel an der Zielsetzung seiner Mannschaft.

„Die Vorbereitung bei uns war echt zäh, man hat gemerkt, dass den Jungs die vier Relegationsspiele der letzten Saison noch in den Knochen steckten.“ Das ist schon ein Unding“, so Ball, dessen Team gerade mal 14 Tage Pause hatte. Zudem haben in der Vorbereitung zahlreiche Leistungsträger aus beruflichen Umständen oder wegen Urlaubs gefehlt. Ball: „Wir sind noch lange nicht bei 100 Prozent. Trotzdem müssen wir schauen, dass wir in den ersten Spielen gegen Gegner, die nicht so weit weg sind von uns, schon genug Punkte holen, damit wir nicht gleich hinten reinrutschen.“

An der Breite fehlt es

Von seiner besten Aufstellung ist der FCM-Coach bei der ersten Partie noch relativ weit weg: Neuzugang Nikolai Davydov, der sich in die Startelf gespielt hätte, hat sich das Kreuzband gerissen und fällt für den Rest des Jahres aus. „Wenn wir an vorderster Front oder auf dem Flügel noch etwas bekommen, dann werden wir zuschlagen, beziehungsweise müssen wir zuschlagen“, so Ball, der auch weiterhin auf David Kamm (Aufbau nach Schambeinentzündung) verzichten muss.

Marco Esposito hat sich ja in den Relegationsspielen das Kreuzband gerissen und ist für den Rest des Jahres auch kein Thema. Mateus Hones fällt nach einem Teilabriss der Adduktoren auch noch längere Zeit aus, hinter dem Einsatz von Maximilian Lechner steht wegen einer Zerrung noch ein dickes Fragezeichen. Felix Meier ist aus Studiengründen verhindert, Liam Fitzpatrick befindet sich nach einem Leistenbruch noch im Aufbautraining.

„Wir haben uns zwar in der Breite vergrößert, aber die meisten jungen Spieler sind noch nicht so weit. Deswegen fehlt es uns noch an der nötigen Breite in der Spitze“, sagt Ball, der seine Mannschaft noch nicht auf dem Niveau sieht, um eine gute Rolle in der sechsthöchsten Liga spielen zu können: „Wir hatten 19 Einheiten in der Vorbereitung, da waren die jungen Spieler fast immer da, aber man hat schon gesehen, dass sie noch etwas Zeit brauchen, obwohl sie sich richtig reinhauen“, erklärt Ball, der mit Leon Michl noch einen weiteren Torhüter von Türkgücü München an Land ziehen konnte.Tipp: 2:2