Ohne zahlreiche Stammkräfte: TSV Peiting verliert Generalprobe vor Relegation

Der TSV Peiting liefert beim Bezirksliga-Duell gegen den FC Neuhadern in weiten Teilen eine gute Leistung ab. Am Ende steht dennoch eine Niederlage.

München – Es kam wie es fast kommen musste. Der TSV Peiting verlor auch sein letztes Saisonspiel der Hauptrunde, tauscht nach dem 0:2 beim FC Neuhadern mit den Münchnern die Plätze. So kommt es am Mittwoch (19.45 Uhr) im Birkenried zum ersten von zwei Aufeinandertreffen mit dem TSV Bad Endorf. Doch auch ohne zahlreiche Stammkräfte hätte es nicht zum Abrutschen auf den drittletzten Tabellenrang kommen müssen. Konnten die Peitinger doch bis zur Pause die Partie absolut nach ihrem Gusto gestalten.

„Hinten überhaupt nichts zugelassen“, hob Thomas Fischer hervor. Auf der anderen Seite aber fahrlässig gepatzt. Daniel Holzmann verpasste alleine vor Tormann David Novak, auch die Möglichkeit von Matthias Heiß war der Kategorie „Hochkaräter“ zuzuschreiben. „Du musst eigentlich ein Tor machen“, stellt Fischer klar. Gleichwohl sei man „sehr zufrieden“ gewesen. Generell war das Gastspiel am Wolkerweg „von der Struktur ein guter Auftritt“. Dennoch kam Fischer nicht umhin, mit Blick auf Mittwoch wichtige Akteure wie Holzmann, Lukas Wolf und Tobias Strommer präventiv vom Feld zu nehmen. Ersetzt wurden sie durch Akteure wie Maximilian Streller, der seit Ende des Vorjahres keinen Einsatz mehr hatte, und Milos Stevanovic aus der Reserve.

Das änderte an der Statik des Spiels zunächst nichts. Erst bei einem Eckball machten sich die Umstellungen bemerkbar. Sebastian Vogt hatte zu viel Gestaltungsraum – 0:1. Zwar litt die Motivation der Gäste ein wenig unter dem Rückschlag. Letztlich aber scheiterten sie an ihrem Kernproblem, dem Torabschluss. Heiß hätte ausgleichen können, Jonas Zurl schoss aus aussichtsreicher Position drüber. So war es zum Schluss ein Konter, die Niederlage besiegelte, jedoch nichts an der Peitinger Zuversicht auf den Klassenerhalt änderte. „Am Mittwoch schaut der Kader wieder anders aus“, so Fischer. (Oliver Rabuser)