Ohne Yilmaz: FC Eddersheim nur Remis gegen Schlusslicht

"Wir wollen nicht über die Spieler reden, die nicht da sind", stellt Weber früh klar. Wohl wissend, dass sich das Fehlen von dem 16-Tore-Stürmer zwangsläufig bemerkbar macht. "Das Spiel ist auf ihn zugeschnitten", erklärt der Coach, der zudem auf Dominik Wüst (ebenfalls private Gründe) verzichten musste.

Nils Kohlbacher ersetzte Yilmaz, startete zudem zum ersten Mal in der noch jungen Saison. Niklas Kraus durfte ebenfalls von Beginn an ran - und das lohnte sich. Nach vier Minuten krönte er die Top-Anfangsphase des Tabellenführers (4.). "Die ersten 25 Minuten waren richtig gut. Einziger Fehler war, dass wir nur ein Tor machen", sagte Weber. Folglich war der Hanauer Ausgleich durch Sercan Suesin (26.) ein Wirkungstreffer. Den Cem Kara mit seinem dritten Saisontor knapp zehn Minuten später zunichte machte (39.). Kurz vor der Pause hatte der FCE das Glück auf seiner Seite - vielmehr einen gut aufgelegten Felix Koob zwischen den eigenen Pfosten, der den Foulelfmeter von Daniel Major herausfischte (45.+2).

Trotzdem bleibt die Tabellenführung

Für die zweite Halbzeit hatte Koobs Tat jedoch keine Wirkung - zumindest keine positive. "Wir waren zu wild, hatten, weder mit noch ohne Ball, keine gute Struktur", musste Weber konstatieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Ball in der Entstehung des Ausgleichs durch Leandro Baumann (66.) womöglich im Aus gewesen ist. "Für uns ist das zu wenig", sah Weber drei Punkte absolut im Bereich des möglichen. So sind es nach zehn Spielen 25 - eine Ausbeute, die beim FCE dennoch seinesgleichen sucht. Mit zwei Punkten Abstand auf die Eintracht-Zweite thront man dennoch noch auf dem Hessenliga-Thron.

Am kommenden Sonntag (14:30 Uhr) geht es zu Aufsteiger TuBa Pohlheim.