„Ohne unseren Torwart wäre es anders ausgegangen“

Der SSV Vorsfelde II hat das Derby bei Lupo Martini Wolfsburg II mit 2:1 für sich entschieden und damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen gesammelt. Auf dem berüchtigten, engen B-Platz entwickelte sich wie erwartet eine intensive und umkämpfte Partie.

Die Gäste erwischten den besseren Start und bestimmten zunächst klar das Geschehen. „Wir sind, glaube ich, gut ins Spiel gekommen, haben die ersten 20, 25 Minuten klar dominiert. Da hatte Lupo eigentlich nicht den Hauch einer Chance, waren gefühlt auch gar nicht bei uns in der Hälfte. Wir konnten alle Konter unterbinden und haben das bis zum 1:0 extrem gut gespielt.“ In dieser Phase brachte Timon Sahr den SSV Vorsfelde II in der 18. Minute folgerichtig in Führung.

Nach dem Treffer verlor Vorsfelde jedoch etwas den Zugriff auf die Partie. „Danach sind wir so ein bisschen in den Verwaltungsmodus gegangen, haben einen Gang runtergeschaltet und hatten zwar trotzdem noch relativ viel Ballbesitz, aber haben diese Umschaltmomente von Lupo nicht mehr unterbunden bekommen.“ Die Gastgeber nutzten diese Phase, pressten höher und kamen zu Chancen. Der Ausgleich durch Marvin Thiel in der 31. Minute war die logische Konsequenz.

In dieser Phase hätte das Spiel sogar kippen können. „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir in der Phase nicht sogar noch ein zweites oder ein drittes Gegentor bekommen hätten. Da können wir uns bei unserem Torwart bedanken, der uns da den Arsch gerettet hat.“ Bis zur Pause blieb es dennoch beim 1:1, auch wenn Lupo weitere gute Möglichkeiten hatte, war Aaron Sierck zur Stelle.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst erneut ein kampfbetontes Spiel mit vielen zweiten Bällen. „Ich denke, die ersten 10, 15 Minuten waren wieder sehr hart umkämpft, wo es viel um zweite Bälle ging.“ Danach übernahm Vorsfelde zunehmend wieder die Kontrolle: „Nach 10, 15 Minuten haben wir dann immer mehr und mehr die Kontrolle wieder übernommen und hatten dann auch wieder die ein oder andere Torchance.“

Diese Phase nutzten die Gäste schließlich zur erneuten Führung. In der 64. Minute traf Connor Fast zum 2:1. „Wir haben dann auch aus der Dominanzphase das 2:1 erzielt, was verdammt wichtig war, weil es ja, wie schon erwähnt, sehr hart umkämpft war das Spiel. Ein Fehler und das wäre direkt wieder bestraft worden. Dementsprechend war dieses 2:1 wirklich so ein Brustlöser für die Jungs.“

In der Schlussphase drängte Lupo noch einmal auf den Ausgleich, klare Chancen blieben jedoch aus. „In den letzten 10 bis 15 Minuten hat Lupo dann nochmal ein bisschen gedrängt, aber klare Chancen sind dabei nicht entstanden.“ Vorsfelde brachte den Vorsprung über die Zeit und sicherte sich einen wichtigen Auswärtssieg.

Unterm Strich zog Patrick Klein ein positives Fazit: „Dementsprechend geht am Ende meiner Meinung nach das Ergebnis auch in Ordnung. Zweite Halbzeit kam nicht mehr viel von Lupo. Da waren wir dann ganz klar die bessere Mannschaft und die dominantere.“ Gleichzeitig ordnete er den Spielverlauf realistisch ein: „Aber wie gesagt, ohne unseren Torwart in der ersten Halbzeit wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen.“

Mit nun 53 Punkten bleibt der SSV Vorsfelde II Tabellenzweiter, während Lupo Martini Wolfsburg II mit 47 Punkten auf Rang drei steht.

Am kommenden Spieltag tritt Lupo Martini Wolfsburg II beim VfB Fallersleben II an. Der SSV Vorsfelde II empfängt zeitgleich den FC Brome 1919 und will den Druck auf die Tabellenspitze hochhalten.