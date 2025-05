Ohne Trikots und ohne Punkte geht's nach Hause

Ein kurioser Auftakt und ein starker SVZ – Zwingenberg siegt verdient mit 4:3!

Was war das für ein Fußballnachmittag in der Koppenbacharena! Bei besten äußeren Bedingungen und vor rund 150 Zuschauern zeigte der SV Zwingenberg nicht nur Moral, sondern auch richtig guten Offensivfußball – und durfte am Ende einen verdienten 4:3-Heimsieg feiern