Ohne Trainer zum Sieg

Der VfB Mörnsheim hat das Derby gegen die SG Langenaltheim/Solnhofen mit 3:1 für sich entschieden und bleibt damit in dieser Saison in den Lokalduellen ungeschlagen. Eine starke Leistung, obwohl man ohne Spielertrainer (Urlaub) sowie die verletzten Florian Bauch und Nico Nar antreten musste.

In einem intensiven, weitgehend fairen Spiel tat sich der VfB zunächst schwer. Zwar erarbeitete sich die Mannschaft einige Chancen, doch fehlte es an Präzision im Abschluss. Ein Tor vor der Pause wäre eigentlich Pflicht gewesen.

Kurz nach der Halbzeit kam es zu einer unschönen Szene: Leon Böheim stieß in einem Luftduell mit dem Kopf unglücklich mit einem Gegenspieler zusammen. Dank der schnellen Hilfe beider Teams konnte sofort ein Druckverband angelegt werden. Böheim, von seinen Teamkollegen scherzhaft „Mike Tyson“ genannt, musste jedoch ausgewechselt und später im Krankenhaus genäht werden. Gute Besserung an dieser Stelle! Ein großes Dankeschön auch an unseren „Bergdoktor“ Dr. Gedon für den schnellen Einsatz.

Rückstand – und fulminante Wende

Wenig später nutzte die SG Langenaltheim einen Abwehrfehler eiskalt aus und ging mit 0:1 in Führung. Doch der VfB antwortete eindrucksvoll – und das vor allem dank Matchwinner Manuel Schmidt. In der 75. Minute köpfte er nach einer Ecke zum Ausgleich ein. Nur kurze Zeit später war er erneut zur Stelle – diesmal als Abstauber mit einem spektakulären Seitfallzieher zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte Simon Schneider mit einem Distanzschuss, der unhaltbar einschlug.

Am Ende stand ein verdienter 3:1-Heimsieg, mit dem der VfB nun punktgleich auf Platz zwei liegt.

Reserve unterliegt

Die zweite Mannschaft musste sich hingegen mit 1:3 geschlagen geben.

Ausblick

Am kommenden Samstag, dem letzten Volksfestwochenende, gastieren beide Teams bei der DJK Preith.