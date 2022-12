Ohne Trainer und ohne Torwart in die Zwischenrunde 1.FC Saarbrücken: Zweite auch am Finaltag in Wadern vertreten

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich beim 36. HACO-Hallenturnier des FC Noswendel-Wadern, das in der Herbert-Klein-Halle ausgetragen wird, für die Zwischenrunde qualifiziert. Diese wird am heutigen Mittwoch, 28. Dezember ausgetragen. Dabei brachten die Malstatter das Kunststück fertig, die Gruppenphase ohne Trainer Sammer Mozain und ohne etatmäßigen Torwart zu überstehen. Im Tor stand Co-Trainer Pierluigi Vella, an der Bande wurde er von Team-Managerin Heike Trunzler unterstützt. Die ersten beiden Spiele gegen den Landesligisten SG Bostalsee (8:1 nach Rückstand) und den Bezirksligisten SG Geisfeld/Rascheid/Reinsfeld (3:1) konnte das FCS-Team mit Vella als fliegendem Torwart gewinnen. "Gegen den Saarlandligisten SG Mettlach-Merzig konnten wir das nicht so durchziehen, die wissen auch, dass Vella kein echter Torwart ist und schießen entsprechend aufs Tor", sagte die Managerin nach dem spiel, das dennoch 3:2 gewonnen wurde. Damit war die Qualifikation für die Zwischenrunde durch. Im letzten Gruppenspiel gab es noch einen 3:1-Erfolg über die Zweite des Veranstalters. Die Malstatter gewannen die Gruppe vor der SG Mettlach/Merzig und der SG Geisfeld. In der Gruppe C, die ebenfalls am Dienstag ausgespielt wurde, kamen der SV Hasborn, Titus Petange und der SV Alsenborn in die Zwischenrunde. Am Mittwoch um 18.59 Uhr trifft das FCS-Team auf den RPS-Oberligisten FK Pirmasens, zweiter Zwischenrundengegner ist dann um 19.33 Uhr der SV Weisklirchen-Konfeld. "Sammer Mozain war privat verhindert, Pierluigi Vella hat das Team eingestellt. die Taktik mit dem fliegenden Torwart haben wir ja schon öfters angewendet. Auch Carsten Jüptner konnte nach seiner in Saarlouis erlittenen Verletzung wieder mitwirken", sagte Heike Trunzler abschließend.