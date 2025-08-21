Ohne Trainer und ersten Torwart – Kirchheimer SC empängt Haching II

Kirchheim – Wenn der Kirchheimer SC diesen Donnerstag (19.30 Uhr) die SpVgg Unterhaching II empfängt, dann ist das so ein bisschen die Begegnung mit der Vergangenheit. Vor allem aber geht es um drei Punkte, die man für den Anschluss nach vorne braucht.

Es ist ein etwas gewöhnungsbedürftig, dass die SpVgg Unterhaching nicht mehr Teil der drei deutschen Profiligen ist und nun offiziell Amateurfußball in der Regionalliga spielt. Der ehemalige Profi und heutige Kirchheimer Roman Prokoph hat schon ein Tor für Haching in der 3. Liga geschossen (2012), KSC-Co-Trainer Korbinian Vollmann kann mit dem einen Drittligator mithalten. Beide trafen in der Saison 2011/12. KSC-Chefcoach Steven Toy trug in diesem Jahr schon das Trikot des SV Heimstetten; Toy spielte seinerzeit für Haching II in der Bayernliga.

Diesen Donnerstag wird der Trainer nicht dabei sein, weil er kurz in den Urlaub verschiedet. Somit hat Drittliga-Torschütze Vollmann in der Kabine das Sagen. Steven Toy sagt aber auch deutlich, dass dies kein besonderes Spiel ist. Schließlich spielt man nicht gegen die erste Mannschaft, und die Verbindungen unter den Spielern sind gleich Null.

Haching II ist eine bessere A-Jugend und eine Spieltagsmannschaft. Die meisten Spieler trainieren quasi unter Profibedingungen bei der ersten Mannschaft und bekommen so die Gelegenheit, im Herrenfußball Erfahrungen zu sammeln. Mit zwölf Punkten aus sieben Spielen ist Haching II nach dem Abstieg aus der Bayernliga gut gestartet. Kirchheim ist mit acht Zählern nach bislang fünf Spielen von der Bilanz gefühlt auf Augenhöhe. Man darf also von einem Verfolgerduell reden von den beiden Mannschaften, die das Potenzial für vordere Plätze haben.

Bei den Kirchheimern gibt es diesmal einen Wechsel im Tor, weil Nummer eins Sebastian Kolbe nicht da ist. Steven Toy hat bei Vertreter Nicolas Beilhardt aber nullkommanull Sorge: „Er hat in der vergangenen Saison ja quasi die ganze Rückrunde im Tor gestanden und seine Sache gut gemacht.“ 14 Einsätze in der Landes- sowie sieben in der Bayernliga hat der Torwart schon in der Vita stehen. Und nun darf er sich bei der Saisonpremiere mit Philipp Zimmerer auseinandersetzen. Der Hachinger ist mit acht Toren in sieben Spielen die Nummer eins in der Liga-Torjägerliste.

Voraussichtliche Aufstellung: Beilhardt, Bachleitner, Branco De Brito, Schneider, Zielke, Benrabh, Köhler, Mauerer, Vollmann, Zabolotnyi, Prokoph.