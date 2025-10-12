Ohne Trainer Pummer: FCD "pennt" doppelt und verliert in Schalding

Im Auswärtsspiel in Passau unterliegt Deisenhofen nach individuellen Fehlern mit 0:2 und muss das Spiel wegen einer Roten Karte in Unterzahl beenden.

Ohne den erkrankten Andreas Pummer unterlag der FC Deisenhofen im Bayernliga-Gastspiel beim SV Schalding-Heining mit 0:2 (0:2). Dabei kassierten die Deisenhofner zwei Treffer nach jenen Strickmustern, vor denen der zuhause gebliebene Chefcoach gewarnt hatte. „Wir haben nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In zwei Situationen haben wir gepennt“, ärgerte sich Co-Trainer Benjamin Vilus, der die Mannschaft im Westen Passaus gemeinsam mit Routinier Yasin Yilmaz betreute. Auch die U23 des FCD hatte am Wochenende das Nachsehen. Sie verlor 3:4 (3:2) gegen den SV Waldeck-Obermenzing (ausführlicher Bericht folgt).

Auch die Mannschaft schien von Pummers Ausfall zunächst völlig unbeeindruckt. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, die ersten zehn, 15 Minuten hat das recht ordentlich ausgeschaut“, so Vilus. Und auch die erste Riesenmöglichkeit hatten die Blauhemden, doch der 18-Meter-Schuss von Noah Semmler sprang vom Innenpfosten ins Feld zurück (9.). „Wenn der Ball reingeht, wird es ein anderes Spiel“, sah Vilus im Aluminiumpech einen ersten Knackpunkt.

Vilus hatte trotz Pummers heraufziehenden Infekts während der Woche zunächst nicht geglaubt, in die Chefrolle schlüpfen zu müssen: „Andi versäumt normalerweise kein Spiel. Es hat sich dann am Donnerstag aber doch abgezeichnet, dass er nicht dabei sein wird.“ Eine große Umstellung war die Aufgabe als Hauptverantwortlicher für Vilus nicht: „Ich bin ja immer dabei und wir haben am Freitag alles besprochen.“

Der zweite folgte wenige Minuten später: Schaldings Torjäger Markus Gallmaier köpfte nach einem Eckball ein (13.). „Schon die Ecke war unnötig, erst haben wir einen Ballverlust, dann haben wir eigentlich noch einmal die Möglichkeit zu klären. Beim Kopfball waren wir dann nicht nah genug am Mann“, ärgerte sich Vilus über die Entstehungsgeschichte des Treffers, zumal Gallmaiers robuster Einsatz im Luftkampf Pummers Warnungen vor Schaldings Körperlichkeit bestätigte.

Das 1:0 spielte den Niederbayern in die Karten, wie Vilus betonte: „Danach war es genau das Spiel, das Schalding will. Sie sind dann sehr tief gestanden und haben lange Bälle geschlagen, was sie ja sowieso gerne machen.“ Und so fiel das 2:0 nach einem solchen langen Ball, dem anderen Faktor im SVS-Spiel, auf den Pummer im Vorfeld den Fokus gerichtet hatte. „Beim zweiten Tor waren wir vom Kopf nicht da, gefühlt waren wir mit zwei Mann dabei, aber Simon Dorfner läuft davon. Und wir hatten vorher gesagt, er ist schnell, da muss man aufpassen“, kritisierte Vilus, dass der Ex-Hachinger, der schließlich für den Torschützen Patrick Drofa auflegte, zu leichtes Spiel hatte (36.).

Damit war die Partie gelaufen, der FCD wurde nicht mehr wirklich gefährlich, Schalding hatte hingegen einige Konterchancen. „Beim tiefen Mittelfeldpressing von Schalding ist es schwer, sich durchzukombinieren, denn sie haben da eine gewisse Qualität. So haben wir das Spiel durch zwei individuelle Fehler verloren“, bilanzierte Vilus.

Größter Aufreger im zweiten Durchgang waren die zwei Roten Karten gegen den Torschützen Drofa und Jan Krettek nach einem Schubser-Duell (53.). Nach Gelb-Rot für Nikolaos Gkasimpagiazov (75.) beendete der FCD das Spiel in Unterzahl.

SV Schalding-Heining – FC Deisenhofen 2:0 (2:0) FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer, Köber (66. Yimez), Gkasimpagiazov, Semmler (80. Jung), Müller-Wiesen (57. Nickl), Schmid, Schemat (80. Weber), Krettek, Kretzschmar Tore: 1:0 Gallmaier (13.), 2:0 Drofa (36.) Rot: Krettek und Drofa/Schalding (beide 53., Tätlichkeit) Gelb-Rot: Gkasimpagiazov (75., wiederholtes Foulspiel)