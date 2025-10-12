Ohne Trainer, aber mit Herz: Titania Kruge hält den Fußball am Leben

In der 1. Kreisklasse Ost Oberhavel/Barnim sorgt der SV Titania Kruge für eine Geschichte, wie sie im Amateurfußball selten zu finden ist. Seit zwei Spielzeiten steht kein Trainer an der Seitenlinie. Was nach Chaos klingt, ist für die Männer aus dem kleinen Ort Kruge längst Alltag geworden – geprägt von Verletzungen, Improvisation, Zusammenhalt und der Liebe zum Fußball. Spieler Steven Miers erzählt gegenüber FuPa, wie eine Mannschaft ohne Trainer über sich hinauswächst.

Was blieb, war Ratlosigkeit – und der Wille, den Spielbetrieb am Laufen zu halten. „Falls jemand dies liest und Interesse hat, bitte melde dich!“, ruft Miers auf. Nähere Infos gibt es im Eintrag in der FuPa-Börse.

„Dass wir ohne Trainer in die letzte und auch in diese Saison gegangen sind, war keine bewusste Entscheidung“, sagt Steven Miers. Vor der Saison 2024/2025 stand fest: Hans Mühlenhaupt, der den Verein zwei Jahre lang geprägt hatte, hört auf. „Natürlich überlegt man dann, welche Optionen es gibt. Aber alle Ideen haben sich ziemlich schnell zerschlagen.“

Wenn Spieler zu Trainern werden

Die Mannschaft entschied sich, nicht aufzugeben. „Einige Spieler, die regelmäßig beim Training waren, haben die Einheiten selbst erarbeitet“, erzählt Miers. „Wir wollten auf dem Fundament weiterbauen, das Hans in den zwei Jahren geschaffen hatte.“

Doch die Realität im Dorfverein war hart. „Wir sind mit einem schmalen Kader in die Saison gegangen. Einige arbeiten im Schichtdienst und fehlen oft – und dann kam das Verletzungspech.“ Miers selbst riss sich das Kreuzband, Oli Reuß brach sich das Wadenbein, Marcus Felix kämpft seit Langem mit Sprunggelenksproblemen. „Drei Spieler, die fast jedes Spiel bestritten haben, fielen plötzlich aus. Da stellte sich die Startelf von allein auf.“

Am Rande der Auflösung – und ein kleines Wunder

Im Frühjahr kam die Mannschaft an einen Punkt, den niemand erleben will. „Im April stand die Frage im Raum: Wird es überhaupt noch eine Kruger Männermannschaft geben?“ Doch dann geschah etwas, das Miers als „absolut unglaublich“ beschreibt.

„Innerhalb von fünf Monaten konnten wir 14 neue Spieler gewinnen. Für eine so kleine Gemeinde war das wie Weihnachten.“ Mit diesem unerwarteten Zulauf kehrte Leben zurück. „So konnten wir den Spielbetrieb und unseren Standort erhalten – Kruge spielt seit 93 Jahren Fußball, und das sollte nicht enden.“

Ein Aufbäumen mit Herz und Hingabe

Nach dem Umbruch übernahmen Miers und sein Mitspieler Rau die Führung. „Wir haben das Heft des Handelns in die Hand genommen: Saisonvorbereitung, Trainingslager, Trainingsgestaltung.“ Auch andere packten mit an: „Erik Papenfuß, Olli, unser Kapitän Thomas, Marcus – jeder hat Aufgaben übernommen. Ohne diese Leute würde hier gar nichts mehr laufen.“

Trainiert wird mittwochs auf dem kleinen Flutlichtplatz hinter dem Hauptfeld. „Wir wollen die Grundlagen stärken – Ballgefühl, Bewegung mit und ohne Ball, Zusammenspiel. Erstmal eine Basis schaffen“, erklärt Miers. „Wir müssen uns als Mannschaft finden. Die Erfahrenen sind gefordert, die Jüngeren an die Hand zu nehmen.“

Entscheidungen aus der Mannschaft heraus

Auch an den Spieltagen liegt die Verantwortung in den Händen der Spieler. „Olli und ich planen in Absprache den Kader, stellen auf und nehmen die Wechsel vor.“

Doch das System hat seine Schattenseiten. „Die größte Hürde ohne Trainer ist die Hierarchie. Es fehlt jemand, der von außen lenkt. Und die Disziplin, eine Linie beizubehalten, ist schwer umzusetzen, wenn man gleichzeitig Spieler ist.“

Zwischen Verletzungen und Improvisation

Im Amateurfußball sind Luxus und medizinische Betreuung Fremdwörter. „Zur Verletzungsprävention gibt es bei uns wahrscheinlich nicht viel zu sagen“, meint Miers. „Eine gute Erwärmung, intensives Dehnen – das ist unsere Grundlage. Danach hilft ein Kaltgetränk und eine kalte Dusche.“

Doch dahinter steckt Realität: Drei Langzeitverletzte, die ihre Rückkehr Schritt für Schritt vorbereiten. „Oli trainiert schon wieder, kann aber wegen seiner Ausbildung nicht ins Risiko gehen. Mein eigenes Comeback plane ich zum Ende der Rückrunde oder mit Beginn der neuen Saison. Bei Marcus ist es noch ungewiss.“

Der Wunsch nach Struktur und Führung

Trotz der erstaunlichen Selbstorganisation ist der Wunsch nach einem Trainer groß. „Wir wünschen uns jemanden mit einer klaren Spielidee, Geduld und der Fähigkeit, eine Einheit zu formen“, sagt Miers. „Wir sind lernwillig und ehrgeizig, aber uns fehlt jemand, der uns leitet.“

Er spricht offen an, wie belastend es ist, Mitspieler auszusortieren. „Wenn mehr als 16 zusagen, ist es schwer, jemandem zu sagen, dass er nicht spielt. Das fällt einem als Mitspieler doppelt schwer.“

Unterstützung bekommen sie nur punktuell – von Vereinslegende Waldi Wirt. „Waldi steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Er ist immer da, wenn wir ihn brauchen.“

Kleine Ziele, großer Glaube

Trotz Platz zehn in der Tabelle und nur drei Punkten blickt Miers nach vorn. „Kurzfristig geht es darum, dranzubleiben, mit Ehrgeiz und Engagement die restlichen Spiele zu bestreiten. Auch wenn die Ergebnisse es nicht zeigen, wir haben gute Ansätze.“

Mittelfristig wolle man den Standort Kruge weiter erhalten. „Mit einem Trainer würden wir einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen“, sagt Miers. „Diese Saison sehen wir als Übergang – der Trainer soll die Mannschaft kennenlernen und dann den Fußball prägen, den er spielen lassen möchte.“

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Und falls auch in Zukunft kein Trainer gefunden wird? „Dann machen wir weiter, wie bisher. Vielleicht mit einer zweiten Trainingseinheit. Wir werden uns weiter selbst organisieren und versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Doch Miers ist ehrlich: „Ein Trainer wäre die bessere Lösung. Dann könnten wir wieder Spieler sein – und uns auf das konzentrieren, was wir lieben: Fußball spielen.“

Mehr als ein Dorfverein

Der SV Titania Kruge ist ein Symbol für das, was den Amateurfußball ausmacht: Leidenschaft, Zusammenhalt, Stolz und Kampfgeist. „Wir haben keinen Trainer, aber wir haben Herz“, sagt Steven Miers. „Und das hält uns am Leben.“ In Kruge ist Fußball mehr als nur ein Spiel – es ist Gemeinschaft, Geschichte und ein Stück Identität, das sich nicht unterkriegen lässt.