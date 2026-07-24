Ohne Torjäger Stöckl: Jetzendorf empfängt FC Kempten

Der Einsatz von Stefan Stöckl ist mehr als fraglich. – Foto: bruno haelke

Besser hätten beide Teams nicht in die Saison einsteigen können. Der TSV hat sein Match beim Aufsteiger VfR Neuburg mit sage und schreibe 7:0 gewonnen und der heutige Kontrahent, der FC Kempten, war im ersten Match der Saison gleich mit 2:1 im Derby gegen Sonthofen siegreich. Mit entsprechend viel Optimismus und Selbstvertrauen werden die Teams heute Abend zu Werke gehen.

Zum ersten Heimspiel der Saison 2026/2027 in der Landesliga Südwest empfängt der TSV Jetzendorf im heimischen Lorenz-Wagner-Stadion den FC Kempten. Apfiff ist am heutigen Freitag um 19.30 Uhr.

Allerdings gab es bei den Grün-Weißen aus Jetzendorf unter der Woche eine Hiobsbotschaft. Torjäger Stefan Stöckl wird auf Grund von Kniebeschwerden nicht zur Verfügung stehen. „Wir haben am vergangenen Samstag noch trainiert, da war alles in Ordnung. Am Sonntag ist dann sein Knie angeschwollen“, berichtet TSV-Trainer Markus Pöllner.

Heute, 19:30 Uhr TSV Jetzendorf Jetzendorf FC Kempten FC Kempten 19:30 PUSH

Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor. „Es sieht jedenfalls nicht gut aus“, so der geschockte Jetzendorfer Coach. Dabei hatte Stöckl einmal mehr sein Team in der Offensive beim Match in Neuburg mitgerissen. Wie der Ausfall zu kompensieren ist, wird sich zeigen. Auffällig in Neuburg: die mannschaftliche Geschlossenheit. Diese soll auch die Saison über ein Faktor sein.

„Uns stehen jetzt mit den Spielen gegen Kempten, Durach, Rain und Illertissen schwere Aufgaben ins Haus, das wird schwer genug. Aber die Mannschaft hat einen guten Charakter, eine tolle Einstellung“, ist sich Pöllner sicher, der allerdings weiter auf den Langzeitverletzen Byran Beyreuther verzichten muss. Lukas Endres hingegen ist nach langer Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen, er wird mit im Kader stehen.

Der FC Kempten kam in der Vorsaison nicht über Rang 13 hinaus, in dieser Saison sieht aber nicht nur der Jetzendorfer Trainer die Allgäuer weiter oben in der Tabelle. Unter anderem mit Marcello Barbera und Kevin Haug hat sich der FCK mit regionalliga-erfahrenen Spielern verstärkt, zudem wurde mit Andreas Hindelang einer der besten Torschützen im Allgäu als spielender Sportlicher Leiter verpflichtet. Hindelang kickte unter anderem beim VfB Stuttgart in der 3. Liga, weitere Stationen waren Memmingen, Illertissen, Kottern und Sonthofen. Zuletzt war der Stürmer verletzt, man wird abwarten müssen, ob er in Jetzendorf mit von der Partie sein wird.

„Es ist ein Heimspiel, dazu das erste in der Saison. Da ist es doch klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen“, legt Trainer Markus Pöllner die Marschrichtung für sein Team fest.