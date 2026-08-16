Ohne Tore, aber mit viel Feuer: Derby zwischen Aich und Geiselbullach endet Unentschieden

Der TSV Geiselbullach (weiße Trikots) im Spiel gegen den FC Aich (in Blau). – Foto: Dieter Metzler

Im ersten Landkreis-Derby der neuen Kreisliga-Saison trennten sich der TSV Geiselbullach und der FC Aich torlos – trotz bester Chancen.

Im ersten Landkreis-Derby der neuen Kreisliga-Saison war viel Feuer drin, auch wenn keine Tore fielen. Der TSV Geiselbullach und der FC Aich trennten sich 0:0. Für reichlich Diskussionen sorgte Schiedsrichter Nico Nagel vom TSV Alling mit mehreren Entscheidungen, die in beiden Lagern für Unmut sorgten. Chancen auf den Sieg hatten beide Mannschaften.

Bereits in der ersten Halbzeit verteilte Nagel zahlreiche Gelbe Karten, denn beide Teams schenkten sich in den Zweikämpfen nichts. Die erste große Gelegenheit hatte Aich. Kapitän Florian Friedrich tauchte frei vor Bullachs Torhüter Yannick Poyda auf, setzte den Ball aber über die Latte.

Nur wenige Minuten später bot sich den Gastgebern die große Chance zur Führung. Nach einem Foul entschied Nagel auf Strafstoß. Florian Döhler trat an, scheiterte jedoch an Aichs Torhüter Quirin Milde.

Beide Mannschaften mussten urlaubsbedingt auf mehrere Spieler verzichten. Bei Geiselbullach fehlte zudem der neue Trainer Thomas Dötsch. Er wurde an der Seitenlinie von Niklas Karr vertreten.

Bis zur Pause hatte Bullach weitere Möglichkeiten. Nach einem Freistoß klärte ein Aicher Abwehrspieler den Ball auf der Torlinie, als die Gastgeber bereits zum Jubeln angesetzt hatten. Kurz darauf forderten die Bullacher nach einem Foul von Sebastian Nemecek vehement die Rote Karte und sahen in der Szene eine Notbremse.

Nach einer Stunde musste Aich dann tatsächlich in Unterzahl weiterspielen. David Schuster sah nach wiederholtem Foulspiel Rot. Geiselbullach konnte die numerische Überlegenheit allerdings nicht nutzen. „Wir hatten einige Chancen, aber letztlich hat uns das Quäntchen Glück gefehlt“, sagte Karr. Seine Mannschaft sei wie schon in der ersten Hälfte zunächst am Drücker gewesen. „Die Rote Karte hat uns dann aus dem Rhythmus gebracht, ähnlich wie zuvor der Strafstoß.“ (Dieter Metzler)