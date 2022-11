Ohne Tor gegen Kammerberg – Dornach wartet weiter auf Befreiungsschlag Spielbestimmend, aber nicht zwingend genug

Der Tabellenvierte war nach dem Aus für Trainer Alexander Schmidbauer von den Verantwortlichen in die Pflicht genommen worden und wollte die drei Punkte nach den zuletzt unbefriedigenden Auftritten unbedingt. In den letzten Minuten setzte das Team dann alles auf eine Karte. „Da haben wir nochmal richtig Gas gegeben und sind voll ins Risiko gegangen“, erklärt Ring, der seinen Schützlingen keinen Vorwurf machte: „Es war ein schwieriges Spiel auf tiefem Boden gegen einen tief stehenden Gegner.“

Dornach – „Wenn es ganz blöd läuft, fängst du dir am Ende noch ein Kontertor!“, sagt Dornachs Interimstrainer Manuel Ring und spielte auf die Kammerberger Doppelchance in der Schlussphase an, als zunächst Torwart Dominik Bertic zur Stelle war und dann auch der Nachschuss von einem Abwehrbein geblockt wurde.

In der an Torraumszenen armen Partie schob der SV Dornach immer wieder an, war die aktivere Mannschaft und hatte auch die besseren Chancen. Vor der Pause scheiterte Ring mit einem Lupfer an Kammerbergs aufmerksamem Keeper Stefan Fängewisch, Felix Partenfelder köpfte freistehend aus fünf Metern am Kasten vorbei.

Die beste Gelegenheit der Partie verpassten die Gäste nach etwa 70 Minuten: René Reiter hatte sich auf dem Flügel durchgesetzt, über Ring und den eingewechselten Robert Rakaric landete der Ball schließlich bei Partenfelder, der allerdings aus zehn Metern verzog. (GUIDO VERSTEGEN)

SpVgg Kammerberg - SV Dornach 0:0

Dornach: Bertic - Reiter, Wagatha, Rankovic, Mosig - Partenfelder, Goßner, Soheili, Buck (64. Rakaric) - Reitmayer (83. Wutzer), Ring

Schiedsrichter: Martin Horne (MSV Bajuwaren) - Zuschauer: 50