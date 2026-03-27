Ohne Top-Torjägerinnen: RW Überacker empfängt den Spitzenreiter

Fridos Tomangbe (l.) und Sarah Rothwinkler von RW Überacker. – Foto: Privat

Die Fußballerinnen von RW Überacker müssen gegen Frauenbiburg auf mehrere Stammspielerinnen verzichten. Beide Keeperinnen sind fraglich für das Spiel.

Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Biberbach haben die Landesliga-Frauen von RW Überacker bereits am Samstag die nächste Chance zur Wiedergutmachung. Leicht wird die Aufgabe allerdings nicht: Mit dem SV Frauenbiburg kommt um 14 Uhr der Tabellenführer nach Überacker. Für RW-Trainer Andreas Fasching ist Frauenbiburg das stärkste Team der Liga. „Wenn die Mannschaft ihre Leistung abruft, dann hat man in der Regel ganz schlechte Karten“, sagt er.

Erschwerend kommt hinzu, dass beim Tabellenvierten mehrere Stammspielerinnen ausfallen. Besonders schwer wiegt das Fehlen von Torjägerin Fridos Tomangbe und Florentine Mazreku. Auch Sarah Rothwinkler ist noch krank, zudem sind beide Torhüterinnen fraglich.

„Wir sind schon ein bisschen angezählt“, sagt Fasching. „Aber wir werden zu Hause trotzdem versuchen, einen guten Kampf zu liefern. Dann schauen wir, was geht.“ Vielleicht könne seine Mannschaft den Spitzenreiter wie schon im Hinspiel zumindest etwas ärgern. „Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Dann müssen wir in den nächsten Spielen wieder punkten.“ (Dieter Metzler)