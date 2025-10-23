„Ohne Strukturen dahinter geht es nicht“ – Ächter verlässt den BCF

Nach anhaltenden Problemen mit der mangelhaften Struktur im Verein tritt Florian Ächter als Trainer von Schlusslicht Wolfratshausen zurück. Der neu installierte Sportliche Leiter Lulzim Kuqi übernimmt interimistisch.

Wenige Tage nach der 2:4-Niederlage im Kellerduell gegen den SV Ohlstadt stehen die Fußballer des BCF Wolfratshausen ohne Trainer da: Florian Ächters Mitteilung an die Abteilungsleitung, nach dem letzten Hinrundenspiel in Penzberg am Samstag seine Tätigkeit an der Seitenlinie zu beenden, quittierte das Bezirksliga-Schlusslicht mit einem sofortigen Schlussstrich. Vollzogen wurde dies von Lulzim Kuqi, der seit wenigen Tagen als Sportlicher Leiter beim BCF fungiert und auch vorübergehend das Traineramt übernehmen wird.

Am Donnerstag verabschiedete sich Ächter von der Mannschaft. Mit reinem, aber schon auch schlechtem Gewissen. Er ist eigentlich keiner, der mal schnell aufgibt, wenn es nicht läuft. Viel hat der 44-Jährige im letzten halben Jahr auf mehreren Ebenen versucht, doch kaum etwas hat gefruchtet. „Ich wusste, dass es schwer werden würde. Aber komplett ohne Strukturen dahinter, ist es nicht machbar“, sagt der Ex-Coach. Gemeint hat er damit die seit Jahren kaum mehr wahrnehmbare Abteilungsleitung um Helmut Forster und Manfred Fleischer; ausdrücklich ausgenommen hat er seinen Assistenten René Stober, der ebenfalls die Segel streicht, und Schriftführerin Swantje Suthmann: „Ohne die beiden wäre es hier ganz, ganz schwer.“

Defizite fallen ihm rückblickend viele ein. Um den Teamgeist zu fördern, hatte er seine Kicker zur Verschönerung der Kabine animiert. Die Kosten für Wandfarbe und Schuhschrank übernahmen Coach und einzelne Spieler. Eine Aktion, die vom Klub mit einer Brotzeit belohnt hätte werden können – passierte aber nicht. „Schon da ist vom Verein wenig zurück gekommen“, kritisiert Ächter. Ein anderes Beispiel: Obwohl im Winter klar war, dass Tarkan Demir als Trainer und mit ihm etliche Spieler Farchet verlassen werden, fanden Gespräche mit dem neuen Trainer erst im Frühjahr statt. „So etwas muss man pragmatischer angehen“, stellt der Niederbayer klar. Das Versäumnis wirkte heute noch nach: Von einer 30 Spielernamen umfassenden Liste landete keiner im Kader für die neue Saison, stattdessen wurden eilig allenfalls Kreisklassen-taugliche Kicker herbeigeholt. Obendrein hat auch der als Kapitän eingesetzte und als „Königstransfer“ deklarierte Dominik König bereits die Fliege gemacht. Gesundheitliche Gründe, lautet die offizielle Verlautbarung.

Den Stab über das gesamte Team brechen möchte Ächter keinesfalls: „Für einige Spieler tut es mir leid.“ Gemeint sind jene, die sich verbessern wollen und sich immer reinhängen. Ein anderer Teil jedoch hatte die Trainingseinheiten bisweilen als lästig empfunden – weil man ja am Wochenende eh spielt. „Selbstüberschätzung“ attestiert der scheidende Coach diesem Klientel und ergänzt: „Du kannst als Trainer viel machen, aber annehmen und umsetzen müssen es die Spieler.“

Bereits vor zwei Jahren war der 44-Jährige beim BCF im Gespräch gewesen, entschied sich zu diesem Zeitpunkt aber wegen des Erwerbs seiner Trainerlizenz anders. „Damals hätte man noch etwas verändern können“, sagt Ächter mit Blick auf eine qualitativ ungleich stärkere Mannschaft. Zuletzt aber kam er zu der Einsicht, dass er hier gegen Windmühlen anrenne: „Die letzten Wochen haben keinen Spaß gemacht.“