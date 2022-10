Ohne Stingl und Brückl: Köck muss improvisieren SV Schalding-Heining geht als klarer Favorit in das Heimduell gegen den TSV 1865 Dachau - muss aber seine Mannschaft umbauen

Stefan Köck über....



den Gegner: "Dachau ist eine Mannschaft, die schon probiert, spielerische Lösungen zu finden. Inwieweit die Ausrichtung für das Spiel bei uns aussehen wird, ist schwer vorherzusagen. Zuletzt hatten wir schon auch das eine oder andere Spiel, bei dem sich der Gegner stark an uns orientiert hat."





den Ausfall von Johannes Stingl und Christian Brückl: "Johannes hat sich in Rosenheim am Sprunggelenk verletzt. Leider haben wir noch keine genau Diagnose, aber der Fuß sieht gar nicht gut aus. Jinx heiratet und steht uns deshalb nicht zur Verfügung. Das sind zweifellos zwei schwerwiegende Ausfälle, zumal beide Spieler auf zentralen Positionen agieren. Es wird eine Herausforderung, das zu kompensieren."







die Zielsetzung für das Heimspiel gegen Dachau: "Wir sind schon so selbstbewusst, dass wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken wollen und daheim auf einen Dreier gehen."







die weiteren Ausfälle: "Neben Stingl und Brückl sowie den Langzeitausfällen müssen wir auf Florian Noll und Maximilian Moser verzichten. Insgesamt fehlen uns aus unserem Kader acht Spieler."