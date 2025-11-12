Ohne Spielertrainer Fürst: Hofkirchen vor Herkulesaufgabe gegen Primus

Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Wir erwarten ein schwieriges Flutlichtspiel gegen den Tabellenführer aus Ruhmannsfelden. In Oberpolling haben wir als Mannschaft geschlossen gekämpft und die drei Punkte mit nach Hause genommen. Auch gegen Ruhmannsfelden werden wir versuchen, alles auf dem Platz zu lassen und vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen."Personalien: Neben den Dauerpatienten kann auch Spielercoach Fürst nicht mitwirken. Außerdem stehen Denniel Hotzwig und Andreas Lauerer auf der Kippe.Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das Spiel gegen Schalding II konnten wir verdientermaßen für uns entscheiden. Die Ausgangslage zum Spiel in Hofkirchen hat sich in zwei Aspekten im Vergleich zum ursprünglichen Termin verändert. Zum einen wird das Spiel auf einen sehr kurzen Trainingsplatz ausgetragen und zum anderen konnte unser Gegner in der Zwischenzeit seinen ersten Auswärtssieg eingefahren. Beides macht die Aufgabe nicht leichter, aber wir haben uns gut vorbereitet und wollen unbedingt unsere Serie ausbauen."

Personalien: Nicht dabei sein können Johann Greipl, Stefan Wittenzellner, Marcel Steinbauer und Moritz Klostermeier.