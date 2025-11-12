Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auf Spielercoach Alexander Fürst muss der SV Hofkirchen in der Partie gegen die SpVgg Ruhmannsfelden verzichten – Foto: Karl-Heinz Hönl
Ohne Spielertrainer Fürst: Hofkirchen vor Herkulesaufgabe gegen Primus
Der Tabellenvorletzte empfängt heute Abend auf seinem B-Platz Spitzenreiter Ruhmannsfelden
Der SV Hofkirchen hat am Samstag "Big Points" im Abstiegskampf eingefahren. Mit einem 3:1-Sieg im Kellerduell beim Schlusslicht SV Oberpolling feierte der Aufsteiger - nach zuvor drei punkt- und torlosen Spielen am Stück - einen enorm wichtigen Erfolg und konnte den Anschluss zum rettenden Ufer, das nun nur noch drei Zähler entfernt ist, wiederherstellen.
Am heutigen Mittwochabend (Anstoß: 19 Uhr) holen die Schwarz-Blauen ihr vor eineinhalb Wochen witterungsbedingt ausgefallenes Match gegen Tabellenführer SpVgg Ruhmannsfelden nach. Die Lerchenfeldkicker haben ihre vergangenen sechs Matches allesamt siegreich gestaltet und sich damit etwas von ihren Verfolgern absetzen können. Die Rollen in diesem Duell, das auf dem Trainingsplatz des SVH ausgetragen wird, sind also klar verteilt.
Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Wir erwarten ein schwieriges Flutlichtspiel gegen den Tabellenführer aus Ruhmannsfelden. In Oberpolling haben wir als Mannschaft geschlossen gekämpft und die drei Punkte mit nach Hause genommen. Auch gegen Ruhmannsfelden werden wir versuchen, alles auf dem Platz zu lassen und vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen."
Personalien: Neben den Dauerpatienten kann auch Spielercoach Fürst nicht mitwirken. Außerdem stehen Denniel Hotzwig und Andreas Lauerer auf der Kippe.
Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das Spiel gegen Schalding II konnten wir verdientermaßen für uns entscheiden. Die Ausgangslage zum Spiel in Hofkirchen hat sich in zwei Aspekten im Vergleich zum ursprünglichen Termin verändert. Zum einen wird das Spiel auf einen sehr kurzen Trainingsplatz ausgetragen und zum anderen konnte unser Gegner in der Zwischenzeit seinen ersten Auswärtssieg eingefahren. Beides macht die Aufgabe nicht leichter, aber wir haben uns gut vorbereitet und wollen unbedingt unsere Serie ausbauen."
Personalien: Nicht dabei sein können Johann Greipl, Stefan Wittenzellner, Marcel Steinbauer und Moritz Klostermeier.