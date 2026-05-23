Ohne sie geht nichts

– Foto: Karina Schneider

Die TSG Sandershausen treibt ihre Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter konsequent voran – und setzt diesmal nicht auf dem Rasen, sondern daneben ein wichtiges Zeichen. Nachdem zuletzt bereits die Verlängerungen von Maximilian Igel, Yannick Billing und Jonas Preilowski bekanntgegeben worden waren, hat der Gruppenligist nun auch für Stabilität im Funktionsteam gesorgt: André Schocke, Christoph Herbst und Niklas Neumann bleiben der TSG erhalten.

Im Mittelpunkt steht dabei das „Team hinter dem Team“, dessen Bedeutung im Vereinsalltag kaum zu überschätzen ist. André Schocke geht in seine zweite Saison als Teambetreuer und übernimmt dabei eine Vielzahl organisatorischer Aufgaben, die im Spieltags- und Trainingsbetrieb unverzichtbar sind. Ob Ausrüstung, Kleidung, Kamera oder Musikbox – vieles läuft im Hintergrund über ihn. Dass Schocke darüber hinaus auch als Jugend-Co-Trainer, ehrenamtlicher Helfer bei handwerklichen Arbeiten und als Sponsor eingebunden ist, unterstreicht seinen hohen Stellenwert innerhalb des Vereins.

Kontinuität gibt es auch im Torwartbereich. Christoph Herbst bleibt der TSG als Torwarttrainer erhalten und verbindet diese Rolle weiterhin mit seiner Funktion als erfahrener Rückhalt im Kader. Der 41-Jährige ist seit seiner Rückkehr im Sommer 2020 nicht nur auf dem Trainingsplatz ein wichtiger Baustein, sondern steht im Bedarfsfall auch als verlässliche Alternative für den Spielbetrieb bereit. Diese Doppelfunktion verleiht ihm innerhalb des Teams besonderes Gewicht.