Ohne Schiedsrichter geht es nicht! Teil V

Schiedsrichter/innen sind die Luft zum Atmen der Fußballer/innen! Richtig oder falsch? Wir würden sagen: mehr als richtig!! Denn habt Ihr Euch schon einmal ein Jugendspiel (F-Junioren/E-Junioren) vom Spielfeldrand angeschaut. Dort gibt es keine Schiedsrichter/innen. Aber sind es nicht die ambitionierten Trainer und Eltern die jede haarige Aktion der fußballbegeisterten Kinder in Frage stellen?

Daher unterstützen wir die Schiedsrichter/innen weiterhin und bieten ihnen eine Plattform um möglichst vielen fußballbegeisterten Menschen die "Schiedsrichterei" schmackhaft machen zu können. Vorhang auf und Bühne frei für Florian Buß von BW Dörpen:

Hej Flo. Hat ein Schiedsrichter immer Recht?

Nein, sicherlich nicht. Doch auf dem Feld gibt es keine demokratische Entscheidungsfindung und manchmal auch keine absolut richtige Entscheidung. Der Schiedsrichter muss trotzdem eine Entscheidung treffen, damit das Spiel funktioniert. Dieses erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Somit ist der Schiedsrichter zumindest derjenige, der es allen am ehesten objektiv recht machen möchte.

Was muss man können, um Schiedsrichter zu werden?

Grundsätzlich erfordert es kaum etwas, um Schiedsrichter zu werden. Ich denke da eher an bestimmte Eigenschaften, die zumindest schon zu Beginn früh aufkeimen sollten: Das sind eine gewisse Entscheidungsfähigkeit und vor allem der Spaß am Fußballsport selbst.

Die Basisaspekte körperliche Fitness und Regelkunde sind wichtig, können aber durch jeden erlernt bzw. trainiert werden. Die spielleitenden Aspekte kommen dann von alleine mit der Erfahrung.

Machst Du als Schiedsrichter nie Fehler?

Doch, definitiv. Es sind so viele Entscheidungen in einem einzigen Spiel zu treffen, da wäre es schon ein Wunder, fehlerfrei auch nur ein einziges Spiel zu leiten. Ich bemühe mich nach besten Kräften, zumindest so wenig Fehler wie möglich zu machen. Das klappt mal besser und mal schlechter.

Und was passiert, wenn Du Dich doch einmal irrst?