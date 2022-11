Ohne Schiedsrichter geht es nicht! Teil IV

In Zeiten, in denen Spielabbrüche und Angriffe auf Schiedsrichter auf der wöchentlichen Tagesordnung stehen, wollen wir nicht ruhig sein. Wir wollen mit Euch gemeinsam ein Zeichen setzen und unseren Unparteiischen eine Bühne geben. Nicht nur, weil sie ebenfalls "Nachwuchsprobleme" haben. Stellt euch Euren Fußball ohne Schiedsrichter/innen vor! Es würde was fehlen.

Deshalb schalten wir heute noch einmal das Spotlight an und richten es auf den emsländischen Schiedsrichter Gero Schoppe. Hallo Gero. Vielen Dank für Deine Zeit. Sag mal... hat ein Schiedsrichter immer Recht? Leider muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ein Schiedsrichter leider auch nicht immer Recht hat. Wichtig ist aber, dass er auf dem Platz seine Entscheidungen sicher nach Außen verkaufen, gerade Entscheidungen, bei denen er sich nicht komplett sicher ist. Was muss man können, um Schiedsrichter zu werden? Ein Schiedsrichter muss zuallererst eine große Freude am Fußball besitzen - alles Weitere ergibt sich dann. Natürlich ist nicht jede meiner Entscheidungen immer die Richtige, so ehrlich muss ich sein. Aber wichtig ist, dass ich mich davon nicht einschüchtern lasse, sondern weiterhin Spaß an der Pfeife habe und meine Leistung reflektieren und einschätzen kann. Und was passiert, wenn Du Dich doch einmal irrst? Mund abputzen und weitermachen! Es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen und Fehler gehören zum Fußball dazu. Auch ein Spieler oder Trainer ist nicht frei von Fehlern, warum sollte es bei den Schiedsrichtern anders sein? Wie hat alles bei Dir angefangen?