»Ohne Rücksprache«: Bayreuth kritisiert Vorgehen des BFV deutlich Kein einheitliches Votum: Die Regionalliga-Reform liegt auf Eis von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Initiative

Kommt sie, oder kommt sie nicht, die Regionalliga-Reform? Dass es eine Änderung braucht, darüber herrscht ein überwältigender Konsens: 95,6 Prozent der befragten deutschen Oberligisten, Regionalligisten und Drittligisten, die an der Umfrage beteiligt waren, haben sich dafür ausgesprochen. Uneinigkeit herrscht allerdings darüber, wie eine solche von den meisten als dringend notwendige Reform im Detail aussehen soll. In den Regionalverbänden West (60,9 Prozent), Nord (61,5 Prozent) und Nordost (76,3 Prozent) hat sich die Mehrheit der Klubs für das Kompass-Modell ausgesprochen. Der Südwesten hingegen präferiert das Regionen-Modell mit einer großen Mehrheit (93,1 Prozent).

In Bayern votierten für das Kompass-Modell 45,2 Prozent der Vereine. Damit erhielt der Vorschlag keine Mehrheit. Was im Vorfeld für mächtig Wirbel gesorgt hat: Offenbar heimlich, still und leise wurden die Rahmenbedingungen vor der Wahl kurzfristig geändert. Anstatt vier Regionalligen à 20 Mannschaften sollten es nur noch jeweils 18 Teams pro Liga sein. Das sorgte für Irritationen - vorsichtig ausgedrückt.



Aus der Regionalliga Bayern hat sich nun die SpVgg Bayreuth, die keinen Hehl daraus macht, das Kompass-Modell zu favorisieren, aus der Deckung gewagt und findet deutliche Worte. In einem ausführlichen Statement der Oberfranken heißt es beispielsweise: "Die SpVgg Bayreuth hat sich bei der Abstimmung zur Regionalliga-Reform am Montag klar für das von der Initiative „Aufstiegsreform 2025“ vorgestellte Kompassmodell mit 20 Vereinen pro Staffel ausgesprochen. Genau diese Variante stand im Bereich des Bayerischen Fußball-Verbands jedoch nicht zur Wahl. Stattdessen wurde in Bayern über eine angepasste Version mit 18 Vereinen pro Staffel abgestimmt. Diesen Ablauf bewerten wir kritisch."

Und weiter heißt es in der öffentlichen Stellungnahme: "Das ursprünglich vorgestellte Kompassmodell sah vier Regionalligen mit jeweils 20 Vereinen vor. Dieses Modell war aus unserer Sicht ein tragfähiger Kompromiss, weil es sportliche Fairness, wirtschaftliche Planbarkeit und regionale Breite miteinander verbunden hätte. Wenige Tage vor der Abstimmung wurde den Vereinen jedoch mitgeteilt, dass in Bayern nicht über diese Variante, sondern über ein Modell mit 18 Vereinen pro Staffel abgestimmt werden soll. Diese Veränderung erfolgte aus unserer Wahrnehmung ohne ausreichende Rücksprache mit der Initiative und den betroffenen Vereinen. Dadurch hat sich die Grundlage der Entscheidungsfindung erheblich verändert.