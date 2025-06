Ohne Pleite in der Relegation: Gerolfing-Coach Lovric dankt Vorgänger

Vor knapp 600 Zuschauern brachte Niklas Nissl die Gerolfinger in der ersten Hälfte in Front (24.). Mit der kumulierten Zwei-Tore-Führung im Rücken blieb Gerolfing souverän. In der Nachspielzeit machte Anastasios Porfyriadis den Deckel drauf (90.+6).

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Wir gewinnen verdient mit 2:0, nach Hin- und Rückspiel mit 3:0. Wir haben kein einziges Relegationsspiel verloren und bleiben daher auch verdient in der Liga. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, das war pure Leidenschaft und purer Wille. Man hat ab der ersten Sekunde gemerkt, dass wir in der Liga bleiben wollen.

Ich will auch noch ein paar Worte an Stefan Hoffmann richten, der die erste Halbsaison trainiert hat. Mit ihm hat der Verein auch wichtige Punkte geholt. Auch seinetwegen sind wir in der Liga geblieben. Wir werden heute richtig feiern, unseren Sieg genießen und sind sehr, glücklich, dass wir nächstes Jahr nochmal in der Bezirksliga angreifen dürfen.«

FC Gerolfing – VfB Eichstätt II 2:0

FC Gerolfing: Florian Meier, Matthias Hamm, Flaur Bashota (21. Timo Kraus), Bastian Heigl, Philipp Haunschild (70. Levin Egredzija), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer (82. Leo Zängler), David Simm (74. Felix Winkelmeyr), Ahmet Emir Altay (89. Oliver Stanisavovski), Anastasios Porfyriadis - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch

VfB Eichstätt II: Nikolai Sauernheimer, Maximilian Eberlein, Markus Bittl (79. David Fieger), Eugen Belousow, Julian Scholl, Samuel Schmid (79. Niklas Matzel), Michael Albrecht (65. Johannes Hallmeier), Constantin Zielke, Senih Fazlji, Paul Massari, Darko Lukic (68. Alexander Meier) - Trainer: Max Dörfler

Schiedsrichter: Michael Hagl (Grassau) - Zuschauer: 577

Tore: 1:0 Niklas Nissl (24.), 2:0 Anastasios Porfyriadis (90.+6)