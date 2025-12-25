Ohne Pause, ohne Rechnen: So läuft das 30. Hallenmasters in Potsdam

Am Samstag, 27. Dezember 2025, wird die Sporthalle in der Heinrich-Mann-Allee in Potsdam zur Bühne für das 30. Potsdamer Hallenmasters. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, ein enger Spielrhythmus und ein Modus ohne Umwege setzen den Ton. Zehn Mannschaften starten in zwei Fünfergruppen, danach folgen direkte Platzierungsspiele bis zum Finale um 21.48 Uhr. Es ist ein Turnier, das keine langen Geschichten braucht, um Spannung zu erzeugen – hier reichen wenige Sekunden, ein Abpraller, ein schneller Antritt, ein sauberer Abschluss.

Modus mit Konsequenz: Gruppenphase und direkte Duelle um die Plätze In der Vorrunde spielt jede Mannschaft in ihrer Gruppe gegen jede andere – in Gruppe A fünf Teams, in Gruppe B ebenfalls fünf. Damit hat jedes Team vier Gruppenspiele, um sich zu positionieren. Danach wird nicht gerechnet, sondern gespielt: Der Fünfte aus Gruppe A trifft um 21 Uhr auf den Fünften aus Gruppe B im Spiel um Platz neun. Um 21.12 Uhr folgt Platz sieben (Vierter A gegen Vierter B), um 21.24 Uhr Platz fünf (Dritter A gegen Dritter B), um 21.36 Uhr Platz drei (Zweiter A gegen Zweiter B). Das Finale steigt um 21.48 Uhr zwischen den beiden Gruppensiegern. Dieser Ablauf macht das Turnier kompromisslos: Jede Platzierung wird auf dem Feld entschieden.

Jubiläum in Potsdam: 30. Auflage als Signal zwischen den Jahren Das Potsdamer Hallenmasters geht in seine 30. Ausgabe – und bleibt dabei seinem Kern treu: kompakte Spielzeit, klare Struktur, schnelle Entscheidungen. Die Halle in der Heinrich-Mann-Allee bietet den Rahmen für einen Abend, der nicht auf Pausen setzt, sondern auf Dauerstrom. Von 17 Uhr an folgen die Begegnungen im 12-Minuten-Rhythmus, bis sich ab 21 Uhr in den Platzierungsspielen die endgültigen Ränge formen.

Gruppe A: Babelsberger Duell und vier Prüfsteine bis 20.24 Uhr

Die Gruppe A in Potsdam ist mit dem FSV Babelsberg 74, Fortuna Babelsberg, der SG Grün-Weiß Golm, dem Werderaner FC Viktoria 1920 und der SG Bornim besetzt. Gleich zum Auftakt um 17 Uhr wartet ein Duell mit lokalem Knistern: Fortuna Babelsberg trifft auf den FSV Babelsberg 74. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter, etwa mit Golm gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 (17.12 Uhr) oder Bornim gegen Fortuna Babelsberg (17.48 Uhr). Bis 20.24 Uhr sind alle Gruppenentscheidungen getroffen – unter anderem mit Partien wie Bornim gegen FSV Babelsberg 74 (19.24 Uhr) und FSV Babelsberg 74 gegen Werderan (20.24 Uhr). Vier Spiele, zehn Minuten pro Spiel: In dieser Gruppe gibt es keine Phase zum „Reinkommen“, nur den Moment, in dem man da sein muss.

Gruppe B: Mischung aus Vereinen und einem besonderen Teamnamen

In Gruppe B treten die SG Saarmund, der Bredower SV 47, der FC Borussia Brandenburg, die SG Geltow und Thossi & Friends an. Um 17.24 Uhr eröffnet Borussia Brandenburg gegen Geltow die Gruppe, um 17.36 Uhr folgt Saarmund gegen Bredow. Thossi & Friends steigt um 18.12 Uhr gegen Borussia Brandenburg ein, später geht es gegen Bredow (19 Uhr), gegen Geltow (19.48 Uhr) und gegen Saarmund (20.36 Uhr). Auch hier entscheidet die Dichte: Wer in zwei Minuten zweimal unaufmerksam ist, kann sich im restlichen Turnierabend bereits im Hinterherlaufen wiederfinden.

Spielplan als Dramaturgie: Die Halle lebt vom Rhythmus

Der Zeitplan ist das Herz dieses Hallenmasters. Zwischen 17 und 20.48 Uhr laufen 20 Gruppenspiele, danach beginnt ab 21 Uhr der direkte Schlagabtausch um die Plätze. Die Reihenfolge ist logisch und gnadenlos zugleich: erst die Vorrunde, dann die Wahrheit. Platz neun, sieben, fünf, drei – und am Ende der Pokal im Finale um 21.48 Uhr. Wer die Halle betritt, spürt schnell, was das bedeutet: Der Abend kennt kaum Leerlauf, das Publikum bekommt Fußball am laufenden Band, die Mannschaften müssen sich in kürzester Zeit neu sortieren.

Rückblick als Messlatte: Werderan war zuletzt ganz oben

Die Vorgeschichte liefert eine klare Referenz: Beim 29. Potsdamer Hallenmasters in derselben Halle gewann der Werderaner FC Viktoria 1920 den Titel. Im Finale setzte sich Werder mit 2:1 gegen den Teltower FV 1913 durch. Dieses Ergebnis steht als sportliche Erinnerung im Raum – und als Antrieb für alle, die am 27. Dezember 2025 in den Zehn-Minuten-Modus wechseln.

Finale um 21.48 Uhr: Ein Spiel, das alles bündelt

Wenn um 21.48 Uhr der Erste aus Gruppe A auf den Ersten aus Gruppe B trifft, wird der gesamte Abend auf zehn Minuten verdichtet. Keine zweite Chance, kein Rückspiel, keine Ausflucht. Genau darin liegt die emotionale Kraft dieses Turniers: Jeder Laufweg zählt, jede Entscheidung schwingt nach, jeder Fehler hat ein Echo. Das 30. Potsdamer Hallenmasters verspricht deshalb nicht nur Sport, sondern diesen besonderen Hallenmoment, in dem ein Abend plötzlich kippen kann – und am Ende eine Mannschaft in Potsdam den Takt vorgibt.