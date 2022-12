Ohne Namen und ohne Punkte gegen den Tabellenführer sieht Hertha III keinen Stich und auch der Names des Sportplatzes ist futsch

Wie oft man durch eine Straße läuft, ohne zu wissen warum sie so heißt, wie sie heißt.

Also geht mir jedenfalls so.

Adolf Lüderitz war einer der Nutznießer der deutschen Kolonien in Afrika. Lange Zeit ehrte man ihn mit diversen Straßen und sogar eine Stadt in Namibia trägt seinen Namen.

Im Zuge der Aufarbeitung der menschlichen Verbrechen, auf denen der Reichtum der Kolonialherren beruht, bewerteten viele Gemeinden und Städte die Vergabe der Straßennamen neu. Die meisten beschlossen, die Straßen umzubenennen. So auch Berlin. 2018 wurde beschlossen, die Lüderitzstraße am 02.12.2022 in Cornelius-Fredericks-Straße umzutaufen. Fredericks war einer der indigenen Führer, die aktiv einen Guerillakrieg gegen die Deutschen führte.

Seine Einheit ergab sich am 03.03.1906 einer Überzahl deutscher Truppen und er wurde im Konzentrationslager Haifischinsel inhaftiert. Fast schon ironischerweise lag dieses Lager in der Stadt Lüderitz. Zwischen 2.000 und 3.000 Menschen wurden dort gefangen gehalten und mindestens 1.359 überlebten die Lagerhaft nicht. Fredericks starb am 09.09.1906. Sein enthaupteter Schädel wurde zur „Erforschung der Rassenüberlegenheit“ nach Deutschland geschickt. Ob er sich nach wie vor in der Charité Berlin befindet oder in den 2010ern zurück nach Namibia gebracht wurde, ist nicht ganz klar.

Was vielleicht auch gerade nicht ganz klar ist, was das alles mit Hertha III zu tun hat. Na ja, während das letzte Heimspiel noch auf dem Sportplatz Lüderitzstraße stattgefunden hat, kann der Platz ja heute eigentlich nicht mehr so heißen.

Ich würde das direkt als Chance nehmen, Herthas Heimspielplatz ebenfalls einen neuen Namen zu geben. Versteht mich nicht falsch, meine „links-grün-versiffte“ Gesinnung mag die Tatsachse, dass die Straße nach diesem Freiheitskämpfer benannt wurde. Aber Herr Fredericks hatte so gar keinen Hertha Bezug. Mein Freund Rónnóur schlug vor, den Platz „neue Plumpe“ zu nenne. Die Idee ist schon wirklich gut, aber ich dachte vielleicht daran, einen Herthaner zu ehren. „Lars-Windhorst-Kampfbahn“ kam mir zuerst in den Sinn. Aber um etwas Ernsthaftigkeit in diesen Gedankengang zu bringen, werfe ich den Namen „Dr.-Hermann-Horwitz-Sportplatz“ in den Ring.

Jeder Herthaner, dem dieser Name nichts sagt, sollte seine Kenntnisse über die Vereinshistorie schnellsten überprüfen und dann mal über die Möglichkeit nachdenken, einem echten Herthaner durch diesen, natürlich inoffiziellen, Namen zu würdigen.

Ich hatte mir an dem heutigen, nasskalten Sonntag bereits den Vormittag über die Füße verkühlt, als ich mit dem Muschelpo draußen spazieren und spielen war. Da die Körpertemperatur also eh schon im Keller war, machte ich mir keine Sorgen, bei Hertha III großartig zu frieren.