Ohne Muteba und Brinkmann: Buchbach fordert Burghausen im Derby

Daniel Muteba fehlt dem TSV Buchbach auch gegen Burghausen. – Foto: IMAGO/Julien Christ

Das Derby Burghausen gegen Buchbach steigt am Freitagabend. Der TSV muss auf zwei Spieler verzichten und hofft auf den Auswärtserfolg.

Nach oben geht wohl für die Gastgeber nichts mehr, die Gäste wiederum haben ohnehin kleinere Ambitionen und möchten frühzeitig den Klassenerhalt absichern. Die Burghauser hoffen dabei neben einer Reaktion auf das schwache Abschneiden beim 1:3 in Illertissen auf einen Mutmacher für das Pokal-Highlight am Dienstag bei den Würzburger Kickers, wenn es um den Einzug ins Toto-Pokal-Finale geht, mit dem man die Saison noch retten könnte.

Derby-Kracher am 24. Spieltag der Regionalliga: Der SV Wacker Burghausen erwartet am heutigen Freitag um 19 Uhr den Rivalen TSV Buchbach, der nur einen Punkt hinter den Salzachstädtern rangiert.

„Mit dem Heimspiel gegen Buchbach starten wir in knackige Wochen mit vielen Spielen“, sagte Burghausens Trainer Lars Bender, den Buchbachs Coach Marc Unterberger sehr gut kennt und deswegen davon ausgeht: „Wir treffen auf einen sehr gut eingestellten Gegner, der nicht umsonst Platz zwei in der Heimtabelle belegt. Wir haben einen gesunden Respekt vor einer sehr guten Burghauser Mannschaft, wollen aber trotzdem voll auf Sieg spielen.“

Bei den Gästen fehlt weiterhin Daniel Muteba wegen einer Sprunggelenksverletzung. Auch auf Ersatzkeeper Marcel Brinkmann muss der TSV verzichten. Für ihn wird Marvin Thormann als möglicher Vertreter von Stammkeeper Ludwig Zech auf der Bank Platz nehmen.

Ein Blick auf die Statistik: Der Direktvergleich zwischen den Hausherren und den Buchbachern spricht für Wacker. Seit der Saison 2012/13 kam es zu insgesamt 26 Duellen, von denen der SVW 13 Partien für sich entscheiden konnte. Fünf Begegnungen endeten unentschieden, und achtmal gingen die Rot-Weißen als Sieger vom Platz. Die Hinrunden-Partie in Buchbach konnte der amtierende Vizemeister Anfang September 2025 nach Treffern von Tobi Stoßberger (2) und Albano Gashi bei einem Gegentor von Tom Sanne mit 3:1 für sich entscheiden.