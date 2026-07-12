Ohne Mo Salou: So geht es weiter beim SV Baal

Der SV Baal will den Kopf nicht in den Sand stecken. – Foto: Ahmet Eken

Beim SV Baal hinterließ Mamoudou „Mo” Salou nach seinem plötzlichen Tod im Mai eine große Lücke – sportlich und menschlich. Wie sollte es nun weitergehen beim C-Ligisten? Wer würde den beliebten Trainer auf der Anlage an der Lothlandstraße ersetzen? Doch der Hückelhovener Verein verharrte angesichts seines Todes nicht lange in Schockstarre. Es geht weiter und die Basis für die Zukunft steht.

Mit neuer Energie in die Zukunft

Der Klassenerhalt in der Kreisliga C ist geschafft. Jetzt blicken Vorstand und Vereinsmitglieder mit neuer Energie in die Zukunft – denn Mo Salou war nicht nur Trainer, sondern auch ein guter Freund vieler, der sich stark mit dem SV Baal identifizierte seit er vor zwei Jahren den Trainerjob übernommen hatte. „Wir wollen seinen Plan weiterverfolgen”, erklärt die Baaler Vorsitzende Jessica Plum (43 Jahre) entschlossen. Wir, das ist das neue Trainer-Trio für die kommende Saison, dem Plum selbst angehört. Co-Trainer Marco Schröder macht weiter. Hinzu kommt der bisherige Spieler Tim Scheepers, der vor dem Hintergrund einer Verletzung nicht mehr in die Mannschaft zurückkehren wird und jetzt ebenfalls dauerhaft auf der Trainerbank Platz nimmt. Aber: Völlig neu ist das Trainer-Gespann nicht: „Wir waren auch schon mit Mo in dieser Konstellation unterwegs“, sagt Plum.

Einstelliger Platz als Ziel

Das erklärte Saisonziel in der Kreisliga C ist bescheiden: ein einstelliger Tabellenplatz. Neben dem sportlichen Erfolg zählt für das Trainer-Gespann und seine Vereinskameraden – ganz im Sinne von Mo Salou -- sehr stark der soziale Aspekt. Der SV Baal hat sich selbst zum Ziel gesetzt, so etwas wie der neue Dorfmittelpunkt für Baal zu werden und eine große Familie zu sein. Der Verein will jede soziale Schicht erreichen, einen Treffpunkt bieten und die anderen Ortsvereine unterstützen. Mit den Feuerwehrkameraden aus dem Ort und den Hobbymusikern des Musikvereins Freisinn Baal ist die Zusammenarbeit bereits sehr eng, man helfe sich gegenseitig. „Wir haben sehr viel Zulauf, Erwachsene und Kinder”, berichtet Plum stolz.