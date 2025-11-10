Ohne mehrere Stammspieler: SV Planegg-Krailling II verliert „nicht verdient“ gegen FC Español

Mehrere Ausfälle schwächten den SV Planegg-Krailling II, der nach starker zweiter Halbzeit dennoch ohne Punkt vom FC Español München nach Hause fuhr.

Die überragende Leistung aus der Vorwoche konnte Planeggs Kreisklasse-Reserve am Sonntag nicht bestätigen. Auf den 5:0-Heimsieg gegen den ESV München folgte eine knappe Auswärtsniederlage gegen die Hausherren vom FC Español. Im Vorfeld der Partie waren aufseiten der Würmtaler allerdings einige wichtige Stützen ausgefallen.

„Mehrere Stammspieler waren krank oder anderweitig verhindert“, erklärte SVP-Trainer Mohamed Essa im Nachgang, der die Niederlage dennoch als „nicht verdient“ ansah. Vielmehr hätte seine Mannschaft aufgrund der klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang einen Punkt erringen müssen.